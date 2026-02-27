    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVZ Holding AktievorwärtsNachrichten zu VZ Holding
    VZ Gruppe: Erfolgreiches Geschäftsjahr mit Rekordzahlen

    Starkes Wachstum, solide Bilanz und höhere Dividende: Die VZ Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück und setzt ihren profitablen Wachstumskurs fort.

    • Die VZ Gruppe steigerte ihre Erträge im Geschäftsjahr 2025 um 9,4 % auf 574,5 Mio. Franken und den Gewinn um 7,9 % auf 236,4 Mio. Franken.
    • Das Wachstum wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der verwalteten Vermögen um 16,6 % auf 61,8 Mrd. Franken und eine Zunahme der Beratungserträge um 13,4 % getragen.
    • Die risikoarme Bilanzstruktur wird durch eine hohe Kernkapitalquote von 28,4 % nach Basel III Final ausgezeichnet, und die Bilanzsumme stieg auf 8,3 Mrd. Franken.
    • Die Dividende soll von 2,73 auf 2,95 Franken pro Aktie erhöht werden, was 50 % des Reingewinns entspricht.
    • Das Unternehmen verzeichnete einen Kundenzuwachs von 12,7 %, mit insgesamt 94’433 Kunden, und ein Netto-Neugeld von 5,8 Mrd. Franken.
    • Für 2026 erwartet die Geschäftsleitung, dass sich das Wachstum der Erträge und des Reingewinns wieder dem Durchschnitt der letzten Jahre annähert, trotz vorerst niedrigerer Zinserträge.

    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
