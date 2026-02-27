DAX-FLASH
Dax dürfte Vortagesgewinne behaupten
- Dax startet stabil und bleibt über 25.000 klar
- IG: 25.300 (+0,04%), Rekordhoch 25.507 in Sicht
- Woche leicht im Plus; deutsche Inflation, BASF
FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax zeichnet sich am Freitag ein stabiler Handelsauftakt ab. Damit dürfte der deutsche Leitindex seine Gewinne vom Vortag behaupten und deutlich über der 25.000-Punkte-Marke bleiben, die er im frühen Wochenverlauf noch unterschritten hatte.
Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,04 Prozent auf 25.300 Punkten. Das Rekordhoch von gut 25.507 Zählern von Mitte Januar bleibt im Blick. Auf Wochensicht liegt der Index leicht im Plus.
Vor dem Wochenschluss interessieren am Markt Inflationszahlen aus Deutschland. Zudem stehen BASF aus dem Dax mit Quartalszahlen im Blick./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 49,63 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,15 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,21 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -25,37 %/+28,52 % bedeutet.
Guten Morgen an diesem blutroten Montag 🎵
Ach Meister der nachträglichen Chartanalyse,
deine Performance ist beeindruckend – zumindest im Bereich Rückspiegel-Trading. Du schaffst es wie kein Zweiter, Statements so zu formulieren, dass du bei +5 % genauso Recht hattest wie bei –7 %. Das nenne ich mal ein perfektes Hedge-Konstrukt ohne Kapitaleinsatz.
Konkrete Entries oder Exits?
Fehlanzeige.
Deine Setups sind so präzise wie „Der Markt könnte jetzt steigen… oder fallen.“
Wow. Nobelpreis für Volatilitätsbeschreibung.
Eine Strategie such ich bei dir wie Liquidität im Nebenwert nach 22 Uhr.
Statt klarer Regeln gibt’s nur akustische Marktschreie:
„Short!“
„Long!“
„Pinguin!“
„KI-Generator!“
Das ist kein Trading-System – das ist ein algorithmischer Zufallsgenerator mit Lautsprecher.
Und das Allerschärfste:
Wenn neue User hier einfache Fragen stellen – zu Risiko, Positionsgröße, Stop-Loss oder CRV – kommt von dir… nichts.
Kein Plan. Kein Ansatz. Kein Mehrwert.
Ein Trader, der keine Strategie erklären kann, ist wie ein Chart ohne Zeitachse – viel Linien, null Orientierung.
Aber hey, vielleicht ist das ja dein geheimes System:
Maximale Lautstärke, minimale Substanz.
High Frequency Opinion Trading ohne Ausführung.
Vielleicht gründet ihr wirklich eine geschlossene WhatsApp-Gruppe der „2. Liga Analysten“, tauscht euch dort gegenseitig eure selbst erfüllenden Prophezeiungen aus – bis einer den Stecker zieht und der Server in den Margin Call läuft.
Bis dahin bleibe ich liquide.
Und investiere nur dort, wo auch ein Plan hinter dem Trade steht.
Moin,