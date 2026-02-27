Alzchem Group AG 2025: Rekordjahr mit Höchstwerten bei Umsatz & EBITDA
2025 markiert für den Konzern ein Rekordjahr: starke Umsatz- und Ergebniszuwächse, robuste Finanzkraft, ambitionierte Investitionen und ein optimistischer Blick auf die kommenden Jahre.
Foto: adobe.stock.com
- Rekordjahr 2025: Konzernumsatz 562,1 Mio. €; EBITDA 116,5 Mio. € (+11 %, EBITDA-Marge 20,7 %); Konzernergebnis 63,6 Mio. € (Vorjahr 54,2 Mio.).
- Dividendenerhöhung geplant: Vorstand/Aufsichtsrat schlagen 2,10 € je Aktie vor (Vorjahr 1,80 €).
- Segmententwicklung: Specialty Chemicals +8,8 % (Treiber: Kreatin-Produkte Creapure/Creavitalis, Nitroguanidin, Belebung im Custom Manufacturing); Basics & Intermediates −10,9 % (schwache Stahlnachfrage, Preiswettbewerb).
- Starke Cash-Position trotz hoher Investitionen: Operativer Cashflow 137,0 Mio. € (+31,9 Mio.), Free Cashflow 40,1 Mio., liquide Mittel 71,7 Mio. €.
- Ausbau- und Investitionsprogramme: Kapazitätserweiterungen für Guanidinnitrat/Nitroguanidin in DE (Inbetriebnahme H2 2026), Standortsuche USA für Nitroguanidin; zusätzlich rund 120 Mio. € Investition in automatisierte Kreatinproduktion (stufenweise Inbetriebnahme ab H2 2027).
- Ausblick 2026: Umsatz rund 600 Mio. €, EBITDA rund 126 Mio.; 2027 wird weiteres Wachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich angestrebt, getrieben vor allem von Specialty Chemicals.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Alzchem Group ist am 27.02.2026.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 156,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 156,20EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.070,04PKT (+0,68 %).
-1,92 %
-0,39 %
+0,79 %
+20,06 %
+105,36 %
+723,66 %
+493,80 %
+199,89 %
