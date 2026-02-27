    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Swiss Re 2025: Rekordgewinn von 4,8 Mrd. USD

    Swiss Re setzt neue Maßstäbe: Rekordgewinn, höhere Dividende und umfangreiche Aktienrückkäufe markieren 2025 als Wendepunkt für Wachstum und Kapitalstärke.

    Swiss Re 2025: Rekordgewinn von 4,8 Mrd. USD
    Foto: Ennio Leanza - dpa
    • Swiss Re erzielte 2025 einen Rekordgewinn von 4,8 Mrd. USD, 47% mehr als im Vorjahr und übertraf damit die Zielvorgabe von 4,4 Mrd. USD
    • Das versicherungstechnische Ergebnis lag bei 5,8 Mrd. USD, ein Plus von 36% im Vergleich zu 2024, hauptsächlich durch robuste Underwriting-Gewinne in den Sach- und Haftpflichtsparten
    • Swiss Re plant 2026 eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Mrd. USD zurückzukaufen, inklusive 500 Mio. USD im Rahmen des nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms
    • Die Dividende soll um 9% auf 8,00 USD je Aktie erhöht werden, beantragt vom Verwaltungsrat bei der Generalversammlung am 10. April 2026
    • Das Unternehmen hat alle drei Geschäftseinheiten (P&C Re, Corporate Solutions, L&H Re) auf gute Ergebnisqualität ausgerichtet, inklusive Abschluss der Portefeuilleüberprüfung bei L&H Re
    • Für 2026 wird ein Gewinnziel von 4,5 Mrd. USD bestätigt, mit Fokus auf diszipliniertes Underwriting, aktive Zyklussteuerung und nachhaltige Kapitalstärke

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Re ist am 27.02.2026.


    Swiss Re

    +1,59 %
    +4,33 %
    +11,02 %
    -4,50 %
    -6,24 %
    +47,42 %
    +85,30 %
    +77,60 %
    +216,52 %
    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Swiss Re 2025: Rekordgewinn von 4,8 Mrd. USD Swiss Re setzt neue Maßstäbe: Rekordgewinn, höhere Dividende und umfangreiche Aktienrückkäufe markieren 2025 als Wendepunkt für Wachstum und Kapitalstärke.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     