Swiss Re 2025: Rekordgewinn von 4,8 Mrd. USD
Swiss Re setzt neue Maßstäbe: Rekordgewinn, höhere Dividende und umfangreiche Aktienrückkäufe markieren 2025 als Wendepunkt für Wachstum und Kapitalstärke.
Foto: Ennio Leanza - dpa
- Swiss Re erzielte 2025 einen Rekordgewinn von 4,8 Mrd. USD, 47% mehr als im Vorjahr und übertraf damit die Zielvorgabe von 4,4 Mrd. USD
- Das versicherungstechnische Ergebnis lag bei 5,8 Mrd. USD, ein Plus von 36% im Vergleich zu 2024, hauptsächlich durch robuste Underwriting-Gewinne in den Sach- und Haftpflichtsparten
- Swiss Re plant 2026 eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Mrd. USD zurückzukaufen, inklusive 500 Mio. USD im Rahmen des nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms
- Die Dividende soll um 9% auf 8,00 USD je Aktie erhöht werden, beantragt vom Verwaltungsrat bei der Generalversammlung am 10. April 2026
- Das Unternehmen hat alle drei Geschäftseinheiten (P&C Re, Corporate Solutions, L&H Re) auf gute Ergebnisqualität ausgerichtet, inklusive Abschluss der Portefeuilleüberprüfung bei L&H Re
- Für 2026 wird ein Gewinnziel von 4,5 Mrd. USD bestätigt, mit Fokus auf diszipliniertes Underwriting, aktive Zyklussteuerung und nachhaltige Kapitalstärke
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Re ist am 27.02.2026.
+1,59 %
+4,33 %
+11,02 %
-4,50 %
-6,24 %
+47,42 %
+85,30 %
+77,60 %
+216,52 %
