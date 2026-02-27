    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    BASF zeigt sich für 2026 vorsichtig

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF 2026: Ebitda 6,2–7,0 Mrd€ vorsichtig weiter
    • Free Cashflow 1,5–2,3 Mrd€; Dividende 2,25€...
    • 2025: Umsatz −3% 59,7 Mrd€; Gewinn 1,6 Mrd€...
    BASF zeigt sich für 2026 vorsichtig
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF blickt vorsichtig in das laufende Jahr. Für 2026 peilt BASF für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen zwischen 6,2 Milliarden und 7,0 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern am Freitag bei Vorlage von endgültigen Zahlen mitteilte. 2025 ging das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen um 9,5 Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Euro zurück.

    Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) soll im laufenden Jahr zwischen 1,5 Milliarden und 2,3 Milliarden Euro betragen, nach rund 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Beim operativen Ergebnis rechnen Analysten bereits mit dem oberen Ende der Prognosespanne, beim freien Mittelfluss haben sie etwas mehr auf den Zetteln. Die Dividende für 2025 will der BASF-Vorstand mit 2,25 Euro (Vorjahr: 2,25) je Aktie stabil halten. BASF hatte bereits im Januar Eckdaten bekanntgegeben.

    2025 schrumpfte der Umsatz wie bereits bekannt um knapp drei Prozent im Jahresvergleich auf knapp 59,7 Milliarden. Zwar stiegen die verkauften Mengen leicht. Doch niedrigere Verkaufspreise und negative Währungseffekte belasteten. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn von 1,3 Milliarden auf 1,6 Milliarden Euro. Dazu trug unter anderem ein Sonderertrag aus dem Verkauf des Bautenanstrichmittelgeschäfts an den US-Konzern Sherwin-Williams bei./mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 49,63 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,21 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -25,51 %/+28,28 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    BASF zeigt sich für 2026 vorsichtig Der Chemiekonzern BASF blickt vorsichtig in das laufende Jahr. Für 2026 peilt BASF für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen zwischen 6,2 Milliarden und 7,0 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern am …
