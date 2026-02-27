JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst James Heaney sieht den Ausstieg aus dem Übernahmekampf um Warner Bros. positiv, wie er in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion schrieb. Seine Analyse ergebe nämlich auch so 10 Prozent Umsatzwachstum und mehr per annum bis 2030 und im Schnitt 20 Prozent Ergebnisplus. Es sei taktisch wirklich das beste Szenario eingetreten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 84,59EUR auf Nasdaq (27. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
