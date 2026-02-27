JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. "Die Bühne ist bereitet für 2026", schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend mit Blick auf die jüngste Kursschwäche. Darin sieht die Expertin nämlich eine hervorragende Einstiegschance in eine sich beschleunigende Wachstumsstory mit strukturellem Margenpotenzial./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 65,60EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 07:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Lara Simpson
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
