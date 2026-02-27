JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. "Die Bühne ist bereitet für 2026", schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend mit Blick auf die jüngste Kursschwäche. Darin sieht die Expertin nämlich eine hervorragende Einstiegschance in eine sich beschleunigende Wachstumsstory mit strukturellem Margenpotenzial./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 65,60EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 07:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Lara Simpson

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

