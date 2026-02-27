JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Scout24 sei der beste Internetportal-Betreiber, schrieb Marcus Diebel am Donnerstagabend im Nachgang solider Ergebnisse. Operativ laufe es rund, es fehlten allerdings zunächst die Kurstreiber./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 68,78EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 07:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
