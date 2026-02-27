    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Bus? Bahn? Auto?

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Was Sportfans zum Warnstreik wissen müssen

    Für Sie zusammengefasst
    • ÖPNV-Streik: Busse, Tram, U-Bahn fallen aus...
    • Dortmund: Topspiel Events, An- und Abreisechaos
    • Clubs raten: zu Fuß/Fahrrad, früh anreisen ...
    Bus? Bahn? Auto? - Was Sportfans zum Warnstreik wissen müssen
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Verkehrschaos im deutschen Spitzensport? Auch Fans der Fußball-Bundesliga und anderer Sportarten dürften den Warnstreik der Gewerkschaft Verdi zu spüren bekommen. Wer ist betroffen? Wo drohen lange An- und Abreisen? Was wird überhaupt bestreikt? Ein Überblick.

    Was wird bestreikt?

    Der Warnstreik betrifft die Nahverkehrsunternehmen - und zwar in fast allen Bundesländern. Vor allem Busse, Trams und U-Bahnen fallen also aus. Wer als Auswärtsfan mit dem Zug in eine andere Stadt reist, muss zusehen, wie er dort vom jeweiligen Bahnhof aus weiterkommt. Während des bundesweiten ÖPNV-Streiks Anfang des Monats war der öffentliche Nahverkehr in großen Teilen Deutschlands bereits nahezu komplett zum Erliegen gekommen.

    Wo droht das größte Chaos?

    Besonders in Dortmund dürfte der Verkehr zum Problem werden. Mehr als 80.000 Zuschauer wollen zum Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen der Borussia und dem FC Bayern München am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Zudem finden in der nahegelegenen Helmut-Körnig-Halle die Leichtathletik-Hallenmeisterschaften und in der Westfallenhalle ein Techno-Event statt. Dazu ist die Autobahn 2 zwischen DO-Nordwest und DO-Nordost voll gesperrt.

    Auch vor den Partien des FC Augsburg gegen den 1. FC Köln heute (20.30 Uhr) oder des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr) wurden Anhänger schon vor schwierigen Anreisen gewarnt.

    Was raten die Vereine?

    Die Clubs empfehlen den Fans, das letzte Stück zum Stadion möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Wer mit dem Auto anreist, sollte das früh tun - und beim Parken auch auf weiter entfernte Stellflächen ausweichen.

    Da auch die Abreise aus Deutschlands größtem Fußball-Stadion ohne die Entlastung durch den öffentlichen Nahverkehr länger dauern und Nerven kosten dürfte, raten die Dortmunder: "Habt keine Eile beim Verlassen des Stadions, bewahrt Ruhe, kalkuliert auch längere Warte-/Verweilzeiten mit ein."

    Die Stadtwerke Augsburg bieten den Fans unter anderem an, die rund 940 Leihfahrräder des Unternehmens am Freitag kostenlos zu nutzen - wenn man sie per Handy-App bucht. In Bremen wird mitunter dazu aufgerufen, Fahrgemeinschaften zu bilden und so das Verkehrsaufkommen zu reduzieren.

    Welche Ausnahmen gibt es?

    In Mönchengladbach, wo die Borussia am Samstag (15.30 Uhr) auf den 1. FC Union Berlin trifft, sollen zumindest die Shuttle-Busse wie üblich zum Einsatz kommen. Sie fahren von den Hauptbahnhöfen in Mönchengladbach und Rheydt zum Stadion und zurück. Mehr als 50.000 Fans werden zum Spiel erwartet.

    In Kaiserslautern endet der Streik sogar schon vor der Zweitliga-Partie des FCK gegen den SC Paderborn am Samstag (13.00 Uhr). Die Anreise zum Betzenberg dürfte sich also nicht strapaziöser gestalten als sonst.

    Welche Sportevents sind noch betroffen?

    In Augsburg wird heute Abend (19.30 Uhr) neben erstklassigem Fußball auch Eishockey gespielt. Die Panther treten zum Lokalduell gegen den EHC Red Bull München an. Das Eishockeystadion liegt allerdings relativ zentral in der Stadt, vom Bahnhof aus muss man nur etwas mehr als einen Kilometer laufen.

    Ähnlich ist die Situation bei den Kölner Haien, die heute auf den ERC Ingolstadt treffen. Auch die Arena des achtmaligen deutschen Eishockey-Meisters liegt in Bahnhofsnähe - anders etwa als das Stadion des Fußball-Drittligisten Viktoria Köln, der am Samstag (14.00 Uhr) auf den VfB Stuttgart II trifft./lot/DP/mis

    Borussia Dortmund

    +0,64 %
    -4,69 %
    -3,37 %
    -4,98 %
    -3,82 %
    -26,74 %
    -41,71 %
    -18,51 %
    -68,61 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 3,145 auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -5,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 348,30 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +57,60 %/+57,60 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die finanzielle Lage von BVB/Aktie: Diskussionen zur jüngsten Gewinnwarnung, ob Champions-League-Qualifikation Einnahmen und Bilanz sichert, gescheiterte Gehaltskürzungen und steigende Personalkosten, frühere Kapitalerhöhung sowie das Risiko, die schwarze Null zu verfehlen. Auch Länderwertung/CL-Startplätze und sportliche Ergebnisse werden als Einflussfaktoren auf Bewertung und künftige Erlöse gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bus? Bahn? Auto? Was Sportfans zum Warnstreik wissen müssen Verkehrschaos im deutschen Spitzensport? Auch Fans der Fußball-Bundesliga und anderer Sportarten dürften den Warnstreik der Gewerkschaft Verdi zu spüren bekommen. Wer ist betroffen? Wo drohen lange An- und Abreisen? Was wird überhaupt bestreikt? Ein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     