JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 25,20 auf 31,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe nichts zu befürchten mit Blick auf die Zahlen des Chipausrüsters, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend nach dem Bericht. Auch nach der Rally könnten die Aktien weiterlaufen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 25,20EUR auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig A. McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31,00

Kursziel alt: 25,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,00 € , was eine Steigerung von +22,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer