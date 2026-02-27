AMAG Austria Metall AG USD/EUR: Solide Entwicklung 2025 dank starker Performance
Trotz Umsatzplus und starkem Cashflow steht das Unternehmen unter erheblichem Margendruck – ein Geschäftsjahr voller Gegensätze und strategischer Weichenstellungen.
Foto:
- Umsatzerlöse: 1.478,5 Mio. EUR (+2,1 % vs. 2024) bei einem Gesamtabsatz von 417.600 t (-1,7 %); gestiegenen Durchschnitts‑Aluminiumpreis (+7,4 % 3‑M‑LME) kompensierte Absatz- und Mixeffekte.
- Ergebnis: EBITDA 137,0 Mio. EUR (-23,5 %), EBIT 56,9 Mio. EUR (-26,2 %); Margendruck durch geringere Prämien, Absatzverschiebungen, stärkeren EUR/USD, hohe Energie- und Personalkosten und handelspolitische Einflüsse (u. a. US‑Zölle).
- Nettogewinn: Ergebnis nach Ertragsteuern 34,0 Mio. EUR (-21,3 %); Ergebnis je Aktie 0,96 EUR (2024: 1,23 EUR).
- Liquidität/Cashflow: Operativer Cashflow 168,1 Mio. EUR (+41,3 %) und Free Cashflow 115,3 Mio. EUR (+262,5 %) — neuer Höchststand seit Börsnotierung; reduzierte Investitionstätigkeit.
- Bilanz/Finanzstruktur: Eigenkapital 717,1 Mio. EUR, Eigenkapitalquote 43,2 % (gestiegen); Nettofinanzverschuldung reduziert auf 321,0 Mio. EUR, Verschuldungsgrad (Gearing) gesunken auf 44,8 %.
- Aktionärspolitik & Ausblick: Dividendenvorschlag 0,75 EUR/Aktie (2024: 1,20 EUR); für 2026 keine konkrete EBITDA‑Prognose, aber positive Marktsignale — Ergebnisunterstützung durch starke Performance der 20%-Beteiligung an der kanadischen Elektrolyse Alouette; Risiken durch volatile Märkte und US‑Importzölle.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.