81 0 Kommentare AMAG Austria Metall AG USD/EUR: Strong 2025 Performance Drives Success

In 2025, the company navigated rising revenues, pressured earnings and record cash flows, setting the stage for a cautious yet hopeful 2026 outlook.

Revenue increased by 2.1% to EUR 1,478.5 million in 2025, supported by higher aluminium prices and strategic investments.

EBITDA decreased by 23.5% to EUR 137.0 million due to challenging market conditions, especially at the Ranshofen site.

Net income after taxes declined by 21.3% to EUR 34.0 million, with earnings per share at EUR 0.96.

Operating cash flow grew by 41.3% to EUR 168.1 million, and free cash flow surged by 262.5% to EUR 115.3 million, reaching record levels.

The dividend proposal for 2026 is EUR 0.75 per share, reflecting a yield of 3.1%, with the AGM scheduled for April 16, 2026.

Outlook for 2026 indicates a challenging environment with market volatility, trade policy uncertainties, and fluctuating demand, but positive signals are present in global aluminium markets.





