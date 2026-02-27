    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/EUR WährungvorwärtsNachrichten zu USD/EUR
    AMAG Austria Metall AG USD/EUR: Strong 2025 Performance Drives Success

    In 2025, the company navigated rising revenues, pressured earnings and record cash flows, setting the stage for a cautious yet hopeful 2026 outlook.

    • Revenue increased by 2.1% to EUR 1,478.5 million in 2025, supported by higher aluminium prices and strategic investments.
    • EBITDA decreased by 23.5% to EUR 137.0 million due to challenging market conditions, especially at the Ranshofen site.
    • Net income after taxes declined by 21.3% to EUR 34.0 million, with earnings per share at EUR 0.96.
    • Operating cash flow grew by 41.3% to EUR 168.1 million, and free cash flow surged by 262.5% to EUR 115.3 million, reaching record levels.
    • The dividend proposal for 2026 is EUR 0.75 per share, reflecting a yield of 3.1%, with the AGM scheduled for April 16, 2026.
    • Outlook for 2026 indicates a challenging environment with market volatility, trade policy uncertainties, and fluctuating demand, but positive signals are present in global aluminium markets.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
