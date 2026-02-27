    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKapsch TrafficCom AktievorwärtsNachrichten zu Kapsch TrafficCom
    Kapsch TrafficCom: Positives Ergebnis in den ersten 3 Quartalen 2025/26

    Trotz rückläufiger Umsätze zeigt sich das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025/26 robust: Einmaleffekte, neue Aufträge und ein verbessertes Ergebnis je Aktie prägen die Entwicklung.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Umsatz in den ersten drei Quartalen 2025/26 sank um 25 % auf EUR 307 Mio.
    • Das EBIT stieg aufgrund eines Einmaleffekts aus Deutschland auf EUR 12 Mio., im Vergleich zu EUR 6 Mio. im Vorjahr.
    • Der Markt im Q3 blieb schwach, insbesondere im Mautsegment, was zu erheblichen Umsatzeinbußen führte.
    • Der Auftragseingang war trotz der Marktschwäche relativ gut, u.a. mit einem neuen Fünf-Jahres-Auftrag in Bulgarien.
    • Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf EUR 0,19, nach EUR -0,50 im Vorjahr, das Periodenergebnis lag bei EUR 3 Mio.
    • Aufgrund der anhaltenden Marktschwäche wurde der Ausblick für das Gesamtjahr 2025/26 erneut reduziert, mit einem erwarteten Umsatz von rund EUR 420 Mio. und einem EBIT von etwa EUR 7 Mio.

    Der Kurs von Kapsch TrafficCom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,7700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,7800EUR das entspricht einem Plus von +0,17 % seit der Veröffentlichung.


    Kapsch TrafficCom

    +0,70 %
    +0,71 %
    -3,08 %
    -7,52 %
    -21,61 %
    -57,63 %
    -62,27 %
    -83,49 %
    ISIN:AT000KAPSCH9WKN:A0MUZU





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
