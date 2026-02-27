    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Spürbare Erleichterung

    Netflix-Aktie geht nach geplatzter Übernahme steil!

    Netflix wird keine verbesserte Offerte für Warner Bros. Discovery abgeben. Damit geht der Zuschlag an Konkurrent Paramount Skydance. Die Erleichterung ist groß.

    Netflix zieht sich zurück, Paramount Skydance erhält Zuschlag

    Die nervenaufreibende Übernahmeschlacht um Warner Bros. Discovery ist seit dem Donnerstag um ein Kapitel reicher. Nachdem Paramount Skydance, dessen Übernahmeangebot finanziell von der Familie um Oracle-Gründer Larry Ellison unterstützt wird, zum wiederholten Mal ein höheres Gebot abgegeben hatte, wird Netflix dieses nach eigenen Angaben nun nicht kontern.

    Netflix hatte 83 Milliarden US-Dollar und die Abspaltung der Fernsehsparte mit Sendern wie CNN angeboten, während das Angebot von Paramount Skydance die vollständige Übernahme der Gruppe für 108 Milliarden US-Dollar (inklusive Schulden) vorsieht.

    Zwar hatte der Verwaltungsrat von Warner Bros. Discovery dem Übernahmeangebot von Netflix bereits zugestimmt, doch nachdem in den vergangenen Wochen der Widerstand von (aktivistischen) Investoren und damit der Druck auf das WBD-Management gewachsen ist, wurde das eigentlich höhere Gebot von Paramount Skydance noch einmal in Betracht gezogen.

    Ganz leer geht Netflix nicht aus, Vertragsstrafe fällig

    Ein Rückzug von Netflix aus dem Bietergefecht hatte sich zum Anfang der Woche abgezeichnet, nachdem der Finanzchef in einem Interview die Andeutung gemacht hatte, dass Netflix bei seinem Gebot zwar noch über Spielraum verfüge, aber nicht jedes höhere Gebot von Paramount Skydance kontern würde – aufmerksame wO-Leserinnen und -Leser wussten das zu ihrem Vorteil zu nutzen.

    Am Donnerstagabend folgte dann die offizielle Bestätigung per Pressemitteilung: Ein höherer Preis für Warner Bros. Discovery sei "finanziell nicht mehr attraktiv". Vorbehaltlich der Zustimmung der Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden dürfte WBD nun für 31,00 US-Dollar je Aktie an Paramount Skydance gehen, während Netflix eine vertraglich vereinbarte Strafzahlung (Breakup Fee) in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar erhalten wird.

    Wenngleich Netflix den Kampf um WBD verloren hat, geht der Streaming-Dienstleister erfolgreich vom Platz. Er bleibt durch den Verzicht auf eine der größten Firmenübernahmen in der Mediengeschichte bilanziell kerngesund und kann die Vertragsstrafe in neue eigene Inhalte investieren.

    Freudensprünge bei den Aktien von Netflix und Paramount Skydance

    Die Erleichterung am Markt ist spürbar. Nachdem Netflix über Wochen und Monate unter Druck gestanden hatte, legte die Aktie in der US-Nachbörse unter hohen Handelsumsätzen um 8,5 Prozent zu. Mit einem Kurs von 91,79 US-Dollar verzeichnete sie den höchsten Stand seit Jahresanfang. Schon in den Tagen zuvor konnte sie von der wachsenden Wahrscheinlichkeit, dass sich Netflix aus dem Bietergefecht zurückziehen wird, profitieren. Damit dürfte ein Boden gefunden sein.

    Hält sich Netflix vor dem Wochenende oberhalb der bei 86,30 US-Dollar verlaufenden 50-Tage-Linie würde es aus charttechnischer Perspektive zu einem ersten prozyklischen Kaufsignal kommen. Diesem könnte ein Anstieg bis zur 200-Tage-Linie bei rund 110 US-Dollar folgen.

    Im erweiterten Handel legte auch die Aktie von Paramount Skydance zu, sie steigerte sich um 6,2 Prozent. Die Anteile von Warner Bros. Discovery hingegen verbilligten sich um knapp 2 Prozent auf 28,30 US-Dollar, was deutlich unter dem Übernahmepreis von 31,00 US-Dollar liegt. Das deutet daraufhin, dass der Markt die Wahrscheinlichkeit des Widerstands durch Wettbewerbsbehörden als höher einschätzt als bei der Netflix-Offerte.

    Fazit: Netflix bietet jetzt wieder einen Investment-Case

    Netflix zieht sich aus dem teuren Bietergefecht um Paramount Skydance zurück und gewinnt damit nicht nur das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger zurück, sondern bleibt auch finanziell kerngesund und erhält darüber hinaus eine Zahlung von 2,8 Milliarden US-Dollar. Die Aktie hat auch nach der jüngsten Erholung noch Luft nach oben. Während sich technisch ein Kaufsignal abzeichnet, liegt die Bewertung nach der Talfahrt der vergangenen Monate deutlich unter der historischen Norm.

    Paramount Skydance wird Warner Bros. Discovery zwar übernehmen, sieht sich zunächst aber dem Widerstand der Kartellbehörde ausgesetzt. Außerdem wird das Unternehmen, das schon jetzt auf Verbindlichkeiten in Höhe von 13,2 Milliarden US-Dollar sitzt, einen gigantischen Schuldenberg anhäufen. Es wäre nicht überraschend, wenn sich Paramount Skydance in ein paar Jahren finanziell übernommen hat und Netflix eine zweite Chance bekommt, sich die Inhalte von WBD für einen Bruchteil des jetzt gebotenen Geldes sichern kann.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

