    Alzchem bleibt beim Umsatz hinter Erwartungen zurück - Ergebnis über Plan

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz 562,1 Mio €; Ziel ~580 Mio verfehlt ...
    • EBITDA +11% auf 116,5 Mio €; Ziel übertroffen.
    • Gewinn 63,6 Mio €; Dividende steigt auf 2,10 €
    TROSTBERG (dpa-AFX) - Der Spezialchemie-Konzern Alzchem hat im vergangenen Jahr wegen schwacher Nachfrage aus der Stahlindustrie etwas weniger umgesetzt als geplant. Der Erlös stieg insgesamt um zwei Prozent auf 562,1 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Trostberg mitteilte. Laut Prognose hätten es eigentlich rund 580 Millionen Euro sein sollen. Analysten hatten zwar damit gerechnet, dass Alzchem das Ziel verfehlt, aber nicht in diesem Ausmaß. Dafür konnte das Unternehmen bei der Profitabilität positiv überraschen.

    Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zog um elf Prozent auf 116,5 Millionen Euro an - etwas mehr als selbst mit 113 Millionen in Aussicht gestellt und von Experten erwartet. In diesem Jahr peilt Alzchem rund 600 Millionen Euro Umsatz an bei einem Ergebnisplus auf 126 Millionen Euro. Analysten hatten beim Erlös bisher etwas mehr auf dem Zettel, beim Ergebnis erfüllte der Zulieferer der Rüstungs-, aber auch der Lebensmittelindustrie die Erwartungen.

    Der Gewinn unterm Strich wuchs von 54,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf 63,6 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Die Dividende soll um 30 Cent auf 2,10 Euro steigen./men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 18.111 auf Ariva Indikation (26. Februar 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um +2,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..

    Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 182,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 190,00EUR was eine Bandbreite von +13,22 %/+24,35 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
