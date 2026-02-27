Die umfassendste KI-Sicherheits- und Governance-Plattform der Branche

SAN MATEO, Kalifornien, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Symmetry Systems, das Unternehmen für Daten- und KI-Sicherheit, hat heute Symmetry AIGuard auf den Markt gebracht, ein eigenständiges KI-Sicherheits- und Governance-Produkt, das Unternehmen vollständige Transparenz, Governance sowie Kontrolle über ihr gesamtes KI-Ökosystem bietet – von der Nutzung von Shadow-LLMs über autonome KI-Identitäten bis hin zur Möglichkeit, auf erkannte Risiken zu reagieren, unabhängig davon, welches Team dafür zuständig ist.

Symmetry AIGuard macht zentrale Funktionen von Symmetrys bewährter Produktlinie für Data+AI-Sicherheit als eigenständiges Produkt verfügbar und sichert KI entlang von vier kritischen Dimensionen ab. „Unternehmen setzen KI schneller ein, als sie deren Einsatz absichern können", sagte Dr. Mohit Tiwari, Geschäftsführer von Symmetry Systems . „Führungskräfte aus den Bereichen Technologie, Recht, Daten und Sicherheit benötigen eine zentrale Anlaufstelle: Welche KI ist im Einsatz? Wer nutzt sie? Auf welche Daten kann sie zugreifen? Ist sie genehmigt? Was tut sie? Ob es sich um einen Unternehmens-Copiloten, ein Shadow-LLM, ein internes Modell oder einen autonomen Agenten handelt – Symmetry AIGuard beantwortet all diese Fragen."

Vier Säulen der KI-Sicherheit

„Die Frage lautet nicht nur: ‚Welche KI haben wir?', sondern: ‚Auf welche Daten kann diese KI zugreifen und sollte sie das überhaupt?' Dafür muss die Absicht hinter jedem Agenten verstanden werden", sagte Mustapha Kebbeh, Sicherheitsleiter bei UKG . „Symmetry vereint KI-Inventarisierung, Identity Governance, Transparenz über Datenzugriffe sowie Compliance-Überwachung in einem einzigen Produkt, das Technische Leiter, IT-Leiter, IT-Sicherheitsleiter sowie die Leitungen der Bereiche Recht und Daten nutzen können. Keine andere Lösung verknüpft derzeit alle vier Bereiche."

Dank des innovativen Ansatzes von Symmetry bei der Verknüpfung von Identitäts- und Datenkontext bietet Symmetry AIGuard das, was andere Lösungen für KI-Sicherheit nicht leisten können: vollständige Transparenz dort, wo KI-Aktivitäten auf sensible Daten treffen, auf die sie zugreifen können.

Governance für agentenbasierte KI

Symmetry AIGuard behandelt Identitäten von KI-Agenten als erstklassige Sicherheitsidentitäten und wendet dabei dieselbe Sorgfalt an wie bei menschlichen Benutzerkonten und Dienstkonten. Die Plattform liefert ein vollständiges Inventar aller Agentenidentitäten: die Gesamtzahl, die Typklassifizierung (Copilot Studio, MCP-basiert, benutzerdefinierte Frameworks) sowie ein Register, das nachvollziehbar macht, wer welchen Agenten erstellt hat und aus welchem Grund. Für jeden Agenten erfasst Symmetry AIGuard die jeweiligen Berechtigungen, den Datenumfang sowie den Wirkungsradius und setzt die jeweilige Richtlinie durch. Ein integrierter Genehmigungsablauf verfolgt Freigabestatus und Lebenszyklusstatus, sodass kein Agent ohne Autorisierung betrieben wird. Symmetry AIGuard erkennt automatisch Agenten mit hohem Risiko: überprivilegierte Agenten mit übermäßigen Berechtigungen, Agenten mit Zugriff auf sensible Daten, Agenten mit destruktiven Fähigkeiten (etwa dem Löschen von Daten oder dem Anlegen von Benutzerkonten), verwaiste Agenten ohne eindeutig zuordenbaren Verantwortlichen sowie inaktive Agenten, die trotz Untätigkeit weiterhin Berechtigungen behalten.