    Redwood AI: Schneller Studien & mehr CPU-Leistung durch Plattform-Upgrade

    Redwood AI setzt neue Maßstäbe in der chemischen Syntheseplanung: Ein leistungsstarkes Upgrade macht KI-gestützte Studien effizienter, flexibler und kostenschonender.

    Redwood AI: Schneller Studien & mehr CPU-Leistung durch Plattform-Upgrade
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Redwood AI kündigt ein leistungsorientiertes Upgrade seines proprietären KI-gestützten Synthese-Vorhersagemodells an, um den besten Weg zur Herstellung bestimmter Chemikalien zu finden.
    • Das Upgrade wurde vom Data‑Science‑Team entwickelt und zielt auf höhere Modelleffizienz und schnellere Laufzeiten, damit vollständige Studien zügiger durchgeführt werden können.
    • Kernvorteil: Das Modell kann komplette Studien auf standardmäßigen CPU‑Infrastrukturen ausführen und ist nicht mehr ausschließlich auf GPUs angewiesen.
    • Dadurch steigt die Bereitstellungsflexibilität (On‑Premise, regional begrenzte oder luftisolierte/secure Umgebungen) und es unterstützt KI‑Souveränität und IP‑Schutz bei Biopharma‑Organisationen.
    • Erwartete Effekte: geringere Infrastrukturintensität, niedrigere Betriebs‑ und Hosting‑Kosten sowie bessere Planbarkeit und Skalierbarkeit über Teams und Projekte hinweg.
    • Hinweis: Die Mitteilung ist eine Marketingveröffentlichung der MCS Market Communication Service GmbH mit offengelegten Interessenkonflikten; keine unabhängige Finanzberatung — hohe Investitionsrisiken.






