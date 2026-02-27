Redwood AI: Schneller Studien & mehr CPU-Leistung durch Plattform-Upgrade
Redwood AI setzt neue Maßstäbe in der chemischen Syntheseplanung: Ein leistungsstarkes Upgrade macht KI-gestützte Studien effizienter, flexibler und kostenschonender.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Redwood AI kündigt ein leistungsorientiertes Upgrade seines proprietären KI-gestützten Synthese-Vorhersagemodells an, um den besten Weg zur Herstellung bestimmter Chemikalien zu finden.
- Das Upgrade wurde vom Data‑Science‑Team entwickelt und zielt auf höhere Modelleffizienz und schnellere Laufzeiten, damit vollständige Studien zügiger durchgeführt werden können.
- Kernvorteil: Das Modell kann komplette Studien auf standardmäßigen CPU‑Infrastrukturen ausführen und ist nicht mehr ausschließlich auf GPUs angewiesen.
- Dadurch steigt die Bereitstellungsflexibilität (On‑Premise, regional begrenzte oder luftisolierte/secure Umgebungen) und es unterstützt KI‑Souveränität und IP‑Schutz bei Biopharma‑Organisationen.
- Erwartete Effekte: geringere Infrastrukturintensität, niedrigere Betriebs‑ und Hosting‑Kosten sowie bessere Planbarkeit und Skalierbarkeit über Teams und Projekte hinweg.
- Hinweis: Die Mitteilung ist eine Marketingveröffentlichung der MCS Market Communication Service GmbH mit offengelegten Interessenkonflikten; keine unabhängige Finanzberatung — hohe Investitionsrisiken.
