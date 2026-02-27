    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Stabil zum Wochenausklang

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stabil über 25.000, IG: rund 25.300 (BASF)
    • USA: Dow stabil, Nasdaq -1,16% wg Nvidia-Verl.
    • Asien überwiegend Plus, Nikkei +0,2% HangSeng+1
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Stabil zum Wochenausklang
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - STABIL - Für den Dax zeichnet sich am Freitag ein stabiler Handelsauftakt ab. Damit dürfte der deutsche Leitindex seine Gewinne vom Vortag behaupten und deutlich über der 25.000-Punkte-Marke bleiben, die er im frühen Wochenverlauf noch unterschritten hatte. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,04 Prozent auf 25.300 Punkten. Das Rekordhoch von gut 25.507 Zählern von Mitte Januar bleibt im Blick. Auf Wochensicht liegt der Index leicht im Plus. Vor dem Wochenschluss interessieren am Markt Inflationszahlen aus Deutschland. Zudem stehen BASF aus dem Dax mit Quartalszahlen im Blick.

    USA: - DOW STABIL - Deutliche Kursverluste von Nvidia trotz starker Zahlen des KI-Champions haben die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag belastet. Die Standardwerte an der Wall Street tendierten - ungeachtet größerer Kursschwankungen einzelner Aktien - hingegen stabil. In der zweiten Sitzungshälfte bewegten sich die Leitindizes kaum noch. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,03 Prozent. Für den Nasdaq 100 ging es hingegen um 1,16 Prozent abwärts.

    ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach den jüngsten Rekorden kurz vor dem Handelsende um 0,2 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um rund ein Prozent, während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen um 0,3 Prozent nachgab.

    ^
    DAX 25.289,02 0,45%
    XDAX 25.340,98 0,47%
    EuroSTOXX 50 6.161,56 -0,19%
    Stoxx50 5.287,23 -0,16%

    DJIA 49.499,20 0,03%
    S&P 500 6.908,86 -0,54%
    NASDAQ 100 25.034,37 -1,16%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 129,97 0,12%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1811 0,08%
    USD/Yen 155,80 -0,22%
    Euro/Yen 184,01 -0,13%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 67.683 0,29%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 71,10 0,35 USD WTI 65,59 0,38 USD°

    /jha/

     

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 49,65 auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +32,51 %/+62,26 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
