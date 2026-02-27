Delivery Hero: Starkes Q4 und Wandel zur Alltags-App
Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen deutliche Fortschritte: Wachstum bei GMV und Umsatz, starkes EBITDA, positiver Free Cash Flow und ein Segment an der Gewinnschwelle.
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
- Der Bruttowarenwert (GMV) stieg im Geschäftsjahr 2025 um 9,0 % auf Like-for-Like-Basis
- Der Gesamtumsatz der Segmente erhöhte sich auf Like-for-Like-Basis um 23,1 % gegenüber dem Vorjahr
- Das bereinigte EBITDA für 2025 überstieg 900 Mio. Euro, trotz erhöhter Wachstumsinvestitionen
- Der Free Cash Flow im Jahr 2025 übertraf 200 Mio. Euro
- Im vierten Quartal 2025 stieg der GMV um 8 % auf 12,4 Mrd. Euro
- Das Segment Integrated Verticals erreichte im Jahr 2025 die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBITDA
Der nächste wichtige Termin, Q4 2025 Trading Update, bei Delivery Hero ist am 27.02.2026.
Der Kurs von Delivery Hero lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,813EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,78 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,910EUR das entspricht einem Plus von +0,49 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.427,88PKT (-0,42 %).
-1,60 %
+2,38 %
-20,78 %
+20,69 %
-24,41 %
-44,24 %
-80,24 %
-29,27 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
