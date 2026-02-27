    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHolcim AktievorwärtsNachrichten zu Holcim
    Holcim 2025 mit Gewinneinbruch wegen Verkauf von Nigeria-Geschäft

    • Reingewinn fällt auf 387 Mio; Nigeria-Verlust.
    • Ebit organisch +12,2% Marge 18,3%, Frankenlast
    • Ausblick: Umsatz +3–5% Ebit +8–10% Div.1,70CHF
    ZUG (dpa-AFX) - Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim hat im vergangenen Jahr einen Gewinnbruch erlitten. Der Reingewinn fiel auf 387 Millionen von 1,46 Milliarden Franken (1,6 Mrd Euro). Grund ist der Verkauf des Geschäfts in Nigeria, der einen hohen Währungsverlust von 1,38 Milliarden Franken einbrockte, wie Holcim am Freitag bekannt gab. Ohne diesen Sondereffekt sei der Reingewinn dagegen um 3,9 Prozent auf 1,78 Milliarden Franken gestiegen.

    Operativ hat sich Holcim verbessert. Der wiederkehrende Betriebsgewinn Ebit stieg um 1,4 Prozent auf 2,88 Milliarden Franken. Erneut lastete der starke Franken auf den Ergebnissen von Holcim. Dieser kostete 203 Millionen Franken Betriebsgewinn.

    Organisch, also aus eigener Kraft, sei der wiederkehrende Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dagegen gar um 12,2 Prozent gestiegen. Zudem wirkten sich Akquisitionen leicht negativ auf den Betriebsgewinn aus. In Lokalwährungen blieb ein Plus von 10,3 Prozent. Die wiederkehrende Ebit-Marge verbesserte sich auf 18,3 Prozent nach 17,5 Prozent im Vorjahr.

    Der Umsatz sank derweil um 2,9 Prozent auf 15,72 Milliarden Franken. Schuld ist auch hier der starke Franken, der 810 Millionen Umsatz kostete. Organisch wäre der Umsatz um 2,9 Prozent gestiegen.

    In den Zahlen ist das im vergangenen Sommer abgespaltete Nordamerika-Geschäft nicht mehr enthalten, das als eigenständiges US-Unternehmen Amrize in New York an der Börse notiert ist. Insofern sind die Vorjahreszahlen Pro-Forma-Resultate.

    Insgesamt hat Holcim die Erwartungen der Analysten beim Umsatz verfehlt, beim wiederkehrenden Ebit und der Marge übertroffen.

    Vom Ergebnis sollen die Aktionäre profitieren: Holcim will eine Dividende von 1,70 Franken je Aktie ausschütten. Im Vorjahr hatte der Konzern 3,10 Franken bezahlt. Allerdings war damals noch das Nordamerika-Geschäft an Bord.

    Im neuen Geschäftsjahr 2026 erwartet Holcim ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent in lokaler Währung. Der wiederkehrende Betriebsgewinn soll gleichzeitig um 8 bis 10 Prozent in lokaler Währung zulegen. Die entsprechende Marge soll weiter steigen.

    Zudem peilt Holcim einen Free Cashflow von rund 2 Milliarden Franken an. Darüber hinaus soll das Geschäft mit recycelten Bau- und Abbruchmaterialien um über 20 Prozent wachsen./jb/ra/AWP/stk

    ISIN:CH0012214059WKN:869898

     

    Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 79,13 auf Lang & Schwarz (27. Februar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Holcim Aktie um -1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Holcim bezifferte sich zuletzt auf 45,41 Mrd..

    Holcim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,20CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 109,00CHF was eine Bandbreite von -31,34 %/+36,06 % bedeutet.




