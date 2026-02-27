ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 134 Dollar
- Jefferies bestätigt Netflix-Rating Buy PT 134$
- Heaney: Ausstieg aus WB-Übernahmekampf positiv.
- Prognose: 10% Umsatz, 20% Gewinn p.a. bis2030.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst James Heaney sieht den Ausstieg aus dem Übernahmekampf um Warner Bros. positiv, wie er in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion schrieb. Seine Analyse ergebe nämlich auch so 10 Prozent Umsatzwachstum und mehr per annum bis 2030 und im Schnitt 20 Prozent Ergebnisplus. Es sei taktisch wirklich das beste Szenario eingetreten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 84,59 auf Nasdaq (27. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +21,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 330,34 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +11,12 %/+58,41 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 134 US-Dollar
Kann gut sein dass Netflix/Paramount auch pokern.
Ich sehe es mal so aus Netflix Sicht, sollen die sich krass verschulden und das kaufen, und wir kaufen dann in 5 Jahren einfach den insolventen Laden Paramount zum halben Preis auf.
Wenn ich das richtig zähle, jetzt 10 Wochen schwarze Kerzen und im Minus, nachdem die 106 gerissen wurden.