Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 134 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 84,59 auf Nasdaq (27. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +21,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 330,34 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +11,12 %/+58,41 % bedeutet.