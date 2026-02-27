BASF will mit Kostensenkungen und Verkäufen die Gewinnflaute abfedern

Trotz eines Umsatzrückgangs von 2,9 Prozent auf 59,66 Milliarden Euro konnte BASF den auf die Aktionäre entfallenden Nettogewinn auf 1,62 Milliarden Euro steigern (Vorjahr: 1,3 Mrd. Euro). Dieser Zuwachs ist jedoch weniger operativer Stärke als vielmehr Sondereffekten geschuldet: Rückzahlungen im Zusammenhang mit enteigneten russischen Vermögenswerten von Wintershall Dea stützten das Ergebnis massiv.

BASF stellt sich auf ein weiteres "Übergangsjahr" ein. Wie der Dax -Konzern am Freitagmorgen mitteilte, rechnet das Management für 2026 mit einem bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA vor Sondereffekten) zwischen 6,2 und 7,0 Milliarden Euro. Damit dürfte das Ergebnis im besten Fall leicht über den 6,6 Milliarden Euro des Vorjahres liegen – ein Zeugnis der anhaltenden Flaute in der globalen Chemieindustrie.

Das Kerngeschäft bleibt unter Druck. Besonders dramatisch zeigt sich dies im Segment Chemicals, das im vierten Quartal mit einem EBITDA von minus 1 Million Euro gerade noch die Gewinnschwelle erreichte.

"Winning Ways": Sparen bis zum Turnaround

CEO Markus Kamieth, der das Ruder in einer der schwierigsten Phasen der Konzerngeschichte hält, setzt voll auf Effizienz. "Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wir kontrollieren können", so Kamieth.

- Höhere Sparziele: Das Ziel für jährliche Kosteneinsparungen wurde von 2,1 Milliarden Euro auf 2,3 Milliarden Euro bis Ende 2026 nach oben geschraubt.

- Stellenabbau: Die Belegschaft schrumpfte bereits um rund 4.800 Stellen auf etwa 108.000 Mitarbeiter.

- Portfolio-Umbau: Um die Bilanz zu stärken, trennt sich BASF von Randbereichen. Jüngstes Beispiel ist der Verkauf von 4.400 Werkswohnungen – ein Schritt, den Gewerkschaften als Veräußerung der "Tafelsilber" kritisierten.

Blick nach vorn: IPO und China-Wette

Während Europa schwächelt, ruhen die Hoffnungen auf Asien. Das neue Verbund-Werk im chinesischen Zhanjiang ist erfolgreich angelaufen und soll künftiges Wachstum sichern. Zudem konkretisieren sich die Pläne für die Agrarsparte: Das Segment Agricultural Solutions soll bis 2027 an die Frankfurter Börse gebracht werden, um Werte für Aktionäre zu hebeln.

Trotz der harten Einschnitte bleibt BASF bei der Dividende stabil und schlägt 2,25 Euro pro Aktie vor. Das entspricht einer Dividendenrendite von 4,5 Prozent. Analysten beobachten jedoch kritisch, dass die Ausschüttung deutlich über dem Free Cashflow von 1,34 Milliarden Euro liegt. Die Aktie, die noch immer weit unter ihrem Rekordhoch von 2017 notiert, reagierte verhalten optimistisch auf die Fortschritte beim Schuldenabbau.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion