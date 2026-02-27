Gerresheimer, Block (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto:
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Block (A)
|+23,45 %
|Informationstechnologie
|🥈
|Marathon Digital Holdings
|+15,99 %
|Hardware
|🥉
|Dell Technologies Registered (C)
|+12,01 %
|Hardware
|🟥
|Zscaler
|-8,05 %
|Informationstechnologie
|🟥
|CoreWeave Registered (A)
|-9,42 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Willdan Group
|-15,69 %
|Dienstleistungen
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Netflix
|Printmedien
|🥈
|Critical Infrastructure Technologies
|Telekommunikation
|🥉
|Antimony Resources
|Rohstoffe
|Salesforce
|Informationstechnologie
|BASF
|Chemie
|DroneShield
|Sonstige Technologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|259
|Gesundheitswesen
|🥈
|Almonty Industries
|121
|Rohstoffe
|🥉
|Silber
|107
|Rohstoffe
|NVIDIA
|85
|Halbleiter
|Borussia Dortmund
|69
|Freizeit
|freenet
|52
|Telekommunikation
Block (A)
Wochenperformance: +27,85 %
Wochenperformance: +27,85 %
Platz 1
Marathon Digital Holdings
Wochenperformance: +22,96 %
Wochenperformance: +22,96 %
Platz 2
Dell Technologies Registered (C)
Wochenperformance: +13,96 %
Wochenperformance: +13,96 %
Platz 3
Zscaler
Wochenperformance: -9,35 %
Wochenperformance: -9,35 %
Platz 4
CoreWeave Registered (A)
Wochenperformance: -9,66 %
Wochenperformance: -9,66 %
Platz 5
Willdan Group
Wochenperformance: -15,00 %
Wochenperformance: -15,00 %
Platz 6
Netflix
Wochenperformance: +19,28 %
Wochenperformance: +19,28 %
Platz 7
Critical Infrastructure Technologies
Wochenperformance: -16,29 %
Wochenperformance: -16,29 %
Platz 8
Antimony Resources
Wochenperformance: +26,85 %
Wochenperformance: +26,85 %
Platz 9
Salesforce
Wochenperformance: +4,38 %
Wochenperformance: +4,38 %
Platz 10
BASF
Wochenperformance: -0,51 %
Wochenperformance: -0,51 %
Platz 11
DroneShield
Wochenperformance: +11,00 %
Wochenperformance: +11,00 %
Platz 12
Gerresheimer
Wochenperformance: -26,21 %
Wochenperformance: -26,21 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: +25,85 %
Wochenperformance: +25,85 %
Platz 14
Silber
Wochenperformance: +12,57 %
Wochenperformance: +12,57 %
Platz 15
NVIDIA
Wochenperformance: -1,86 %
Wochenperformance: -1,86 %
Platz 16
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -4,69 %
Wochenperformance: -4,69 %
Platz 17
freenet
Wochenperformance: -13,64 %
Wochenperformance: -13,64 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte