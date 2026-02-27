Goldpreis
Gold konsolidiert fast unverändert 5.186,17 USD
Goldpreis konsolidiert fast unverändert bei 5.186,17 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,68 %
|1 Monat
|+2,25 %
|3 Monate
|+24,77 %
|1 Jahr
|+79,75 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.225,64USD. Heute steht er bei 5.186,17USD. Das Investment wäre auf 21.157,0USD gewachsen – eine Steigerung von +323,14 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
WallstreetONLINE-Forum meldet überwiegend bullisches Gold-Sentiment der letzten 14 Tage: Gründe sind Dollar-Abwertung, steigende Verschuldung, Dedollarisierung, geopolitische Risiken und Zinssenkungen, die Kursanstieg stützen. Technisch dominieren Aufwärtsimpulse; Pullbacks werden als begrenzt gesehen; Diskussionen über Cup-with-Handle und Zielen 2600–3000 USD; Miner-Aktien als Hebel.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Informationen zu Gold
Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|401,55EUR
|-0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,40EUR
|+0,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|295,48EUR
|-0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|469,90EUR
|+1,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|125,09EUR
|+5,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|712,65EUR
|+1,69 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|421,24EUR
|+0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,21EUR
|+0,04 %
|Long
|1
|0,00
|141,40EUR
|+0,04 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,012EUR
|-1,01 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.