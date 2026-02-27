Gold konsolidiert fast unverändert 5.186,17 USD

USD

+0,10 %

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,68 % 1 Monat +2,25 % 3 Monate +24,77 % 1 Jahr +79,75 %

Der Goldpreis zeigt sich stabil bei 5.186,17. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.225,64USD. Heute steht er bei 5.186,17USD. Das Investment wäre auf 21.157,0USD gewachsen – eine Steigerung von +323,14 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

WallstreetONLINE-Forum meldet überwiegend bullisches Gold-Sentiment der letzten 14 Tage: Gründe sind Dollar-Abwertung, steigende Verschuldung, Dedollarisierung, geopolitische Risiken und Zinssenkungen, die Kursanstieg stützen. Technisch dominieren Aufwärtsimpulse; Pullbacks werden als begrenzt gesehen; Diskussionen über Cup-with-Handle und Zielen 2600–3000 USD; Miner-Aktien als Hebel.