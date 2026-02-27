US-Indizes auf Richtungssuche

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Der Index hatte zuvor einen vielversprechenden Ausbruch aus einem kurzfristigen Abwärtstrend geschafft. Zudem wurde die Marke von 24.975 Punkten überwunden. Das sorgte zwischenzeitlich für weitere Gewinne bis in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 25.193 Punkten.

    Am Donnerstag folgte jedoch ein deutlicher Rücksetzer zurück auf das frühere Ausbruchsniveau. Solche Bewegungen werden an der Börse als „Pullback“ bezeichnet – also als Rücklauf an eine zuvor überwundene Marke. Entscheidend ist nun, wie der Markt darauf reagiert.

    Sollte die schwache Tagesentwicklung nicht rasch ausgeglichen werden und der Index es nicht schaffen, wieder über 25.345 Punkte zu steigen, drohen weitere Kursverluste. In diesem Fall könnte der NASDAQ 100 in Richtung 24.387 Punkte nachgeben. Gleichzeitig würde dadurch ein sogenanntes Doppelhoch im Bereich von 26.182 Punkten an Bedeutung gewinnen – ein charttechnisches Muster, das häufig auf eine größere Trendwende hindeutet.

    Noch ist dieses negative Szenario jedoch nicht entschieden. Gelingt dem Index eine schnelle Rückkehr nach oben, bleibt die Chance auf einen erneuten Anlauf an das Doppelhoch bei 26.182 Punkten bestehen. Die kommenden Handelstage dürften daher richtungsweisend sein.

    Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 25.345 Punkte

    Kursziele : 25.835/26.182 Punkte

    Renditechance via DU7LGD : 200 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    NASDAQ 100-Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 25.343 // 25.707 // 25.835 // 26.182 Punkte
    Unterstützungen: 24.643 // 24.548 // 24.387 // 24.050 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU7LGD Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 3,21 - 3,22 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 25.350,00 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index
    KO-Schwelle: 25.350,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.868,52 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 26.182 Punkte
    Hebel: 67,85 Kurschance: + 200 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU7RLJ Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 3,32 - 3,33 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 26.260,00 US-Dollar Basiswert: NASDAQ 100-Index
    KO-Schwelle: 26.260,00 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 24.868,52 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 65,97 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    Verfasst von Ingmar Königshofen
