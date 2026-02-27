US-Indizes auf Richtungssuche

Am Donnerstag folgte jedoch ein deutlicher Rücksetzer zurück auf das frühere Ausbruchsniveau. Solche Bewegungen werden an der Börse als „Pullback“ bezeichnet – also als Rücklauf an eine zuvor überwundene Marke. Entscheidend ist nun, wie der Markt darauf reagiert.

Der Index hatte zuvor einen vielversprechenden Ausbruch aus einem kurzfristigen Abwärtstrend geschafft. Zudem wurde die Marke von 24.975 Punkten überwunden. Das sorgte zwischenzeitlich für weitere Gewinne bis in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 25.193 Punkten.

Sollte die schwache Tagesentwicklung nicht rasch ausgeglichen werden und der Index es nicht schaffen, wieder über 25.345 Punkte zu steigen, drohen weitere Kursverluste. In diesem Fall könnte der NASDAQ 100 in Richtung 24.387 Punkte nachgeben. Gleichzeitig würde dadurch ein sogenanntes Doppelhoch im Bereich von 26.182 Punkten an Bedeutung gewinnen – ein charttechnisches Muster, das häufig auf eine größere Trendwende hindeutet.

Noch ist dieses negative Szenario jedoch nicht entschieden. Gelingt dem Index eine schnelle Rückkehr nach oben, bleibt die Chance auf einen erneuten Anlauf an das Doppelhoch bei 26.182 Punkten bestehen. Die kommenden Handelstage dürften daher richtungsweisend sein.

Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 25.345 Punkte

Kursziele : 25.835/26.182 Punkte

Renditechance via DU7LGD : 200 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NASDAQ 100-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7LGD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,21 - 3,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.350,00 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index KO-Schwelle: 25.350,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.868,52 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.182 Punkte Hebel: 67,85 Kurschance: + 200 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7RLJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,32 - 3,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.260,00 US-Dollar Basiswert: NASDAQ 100-Index KO-Schwelle: 26.260,00 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 24.868,52 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 65,97 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

