Im Abwärtssog

Sollte sich die Schwäche in den kommenden Stunden und Tagen fortsetzen und der Kurs unter das Donnerstagstief von 72,40 Euro rutschen, könnte sich der vorherige Aufwärtstrend im Nachhinein als sogenannte „bärische Flagge“ erweisen – ein charttechnisches Muster, das häufig weitere Kursverluste ankündigt. In diesem Fall könnten die nächsten Ziele bei 61,35 Euro und später bei 57,05 Euro liegen. Für spekulativ orientierte Anleger wäre das ein mögliches Signal, auf weiter fallende Kurse zu setzen.

Belastet wurde das Papier vor allem durch durchwachsene Quartalszahlen und einen vorsichtigen Ausblick. Trotz eines angekündigten deutlichen Gewinnanstiegs im Tagesgeschäft für 2025 und eines Auftragsrekords reagierten Anleger enttäuscht auf die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal. Am Donnerstag geriet die Aktie daraufhin kräftig unter Druck und fiel im MDAX zeitweise auf den letzten Platz.

Auf der Oberseite ist die Hürde klar definiert: Erst wenn Hensoldt auf Wochenbasis mindestens 90,95 Euro überwindet, wäre der laufende Abwärtstrend aus charttechnischer Sicht beendet. Dann könnte sich wieder Spielraum für steigende Kurse in Richtung 101,30 Euro eröffnen.

Generell sollten Anleger im Blick behalten, dass sich viele Unternehmen aktuell in der Bilanzsaison befinden. In dieser Phase reagieren Aktienkurse häufig besonders empfindlich auf neue Zahlen und Ausblicke – die Schwankungen können daher insgesamt erhöht bleiben.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 72,40 Euro

Kursziele : 61,35/57,05 Euro

Renditechance via DU7T9A : 120 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hensoldt AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7DM2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,17 - 1,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 64,0829 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 64,0829 Euro akt. Kurs Basiswert: 76,65 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,25 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7T9A Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,13 - 1,21 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 86,9804 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 86,9804 Euro akt. Kurs Basiswert: 76,65 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 57,05 Euro Hebel: 6,25 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.