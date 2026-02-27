DAX steuert Rekordhoch an

Kurzfristig gilt der Bereich zwischen 25.020 und 25.300 Punkten als neutral. In dieser Spanne kann sich der Index bewegen, ohne ein klares Signal für die weitere Richtung zu geben. Erst wenn die Marke von 25.300 Punkten nachhaltig überschritten wird, eröffnen sich neue Chancen auf der Oberseite.

Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte sie auch auf den deutschen Markt ausstrahlen. Gerade in der Nähe der aktuellen Wochenhochs könnte das zu spürbarem Gegenwind führen. Ein weiterer kräftiger Anstieg – also ein „Gipfelsturm“ – würde dadurch schwieriger, auch wenn sich der DAX zuletzt insgesamt recht stabil gezeigt hat.

Auf der anderen Seite sollten Anleger aufmerksam werden, wenn der DAX unter 24.950 Punkte fällt. Das wäre ein mögliches Verkaufssignal. In diesem Fall könnten zunächst 24.480 Punkte und später 24.266 Punkte ins Visier rücken. Eine solche Entwicklung würde zu einem charttechnischen Muster passen, das aktuell auf weitere Risiken hindeutet und tendenziell fallende Kurse begünstigt.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.289 Punkten

VDAX steigt - Nervosität aktuell noch erhöht

Fear& Greed Index bei 42 auf "Fear"

Tagesanalyse: RSI: um 58 - Buy MACD: 108 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist wieder ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.353 / 25.435 / 25.507 und 25.764 Punkte Punkten, nach unten bei 24.920 / 24.771 / 24.639 und 24.535 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX aus Seitwärtstrend ausgebrochen - Kaufsignal aktiv VDAX-New Angstlevel geht zurück VDAX-New der Deutschen Börse (25. Februar 2026): Bei 17,54% (steigend) (Vortag: 18,55%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.200 Punkten, Stopp bei 24.850 Punkten. Kursziel bei 25.507 Punkten - enger absichern! 2. Stop-Sell-Order unter 24.920 Punkten, Stopp bei 25.175 Punkten. Kursziel bei 24.266 Punkten - Neu! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU62ME Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,54 - 11,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.094,68 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.094,68 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.289,03 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 21,86 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY81E8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,33 - 9,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.157,95 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.157,95 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.289,03 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,04 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

