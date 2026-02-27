Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 90,16 USD
Silber im Höhenflug: +2,14 % plus, aktuell 90,16 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+12,57 %
|1 Monat
|-19,63 %
|3 Monate
|+66,04 %
|1 Jahr
|+179,53 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 21,06811USD. Heute, bei 90,16USD, wäre daraus ein Vermögen von 42.794,5USD geworden – ein Plus von +327,95 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert aktuell eine technisch-optimistische Sicht: Silber notiert rund 90 USD, Widerstand bei 91–92 USD. Konkrete 14-Tage-Änderung wird nicht genannt; Hinweise deuten auf Stabilität und moderaten Aufschwung. Fundamentale Daten bleiben positiv; Kapitalzuflüsse in Silber nahmen in den letzten 1–2 Wochen zu. COMEX-Lager/Rollover-Diskussionen bleiben sachlich. Insgesamt moderate Zuversicht, begrenzter Aufwärtsdrang.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|401,55EUR
|-0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,40EUR
|+0,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|295,48EUR
|-0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|469,90EUR
|+1,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|125,09EUR
|+5,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|712,65EUR
|+1,69 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|421,24EUR
|+0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,21EUR
|+0,04 %
|Long
|1
|0,00
|141,40EUR
|+0,04 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,012EUR
|-1,01 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.