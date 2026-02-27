Bullenpower: Silberpreis springt auf 90,16 USD

+2,14 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,57 % 1 Monat -19,63 % 3 Monate +66,04 % 1 Jahr +179,53 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 90,16. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 21,06811USD. Heute, bei 90,16USD, wäre daraus ein Vermögen von 42.794,5USD geworden – ein Plus von +327,95 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert aktuell eine technisch-optimistische Sicht: Silber notiert rund 90 USD, Widerstand bei 91–92 USD. Konkrete 14-Tage-Änderung wird nicht genannt; Hinweise deuten auf Stabilität und moderaten Aufschwung. Fundamentale Daten bleiben positiv; Kapitalzuflüsse in Silber nahmen in den letzten 1–2 Wochen zu. COMEX-Lager/Rollover-Diskussionen bleiben sachlich. Insgesamt moderate Zuversicht, begrenzter Aufwärtsdrang.