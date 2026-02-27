Unternehmen schmeißt 40 % der Belegschaft raus – Anleger feiern!

Das von Twitter-Founder Jack Dorsey gegründete Zahlungsdienstleistungsunternehmen Block hat seine Erlöse im abgelaufenen Quartal um 3,6 Prozent auf 6,25 Milliarden US-Dollar gesteigert. Damit konnten die Erwartungen um 30 Millionen US-Dollar übertroffen werden.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) fiel mit 0,65 US-Dollar im Rahmen der Erwartungen aus. Mit einem Bruttogewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar schnitt vor allem die Abwicklungstochter Square (für kleine und mittlere Unternehmen) besser ab als erwartet (2,72 Milliarden US-Dollar). Das führte einem bereinigten EBITDA von 600 Millionen US-Dollar.

Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr fiel die Bilanz etwas weniger schmeichelhaft aus. Der Umsatzanstieg lag bei weniger als einem Prozent, während sich der auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallende Nettogewinn mehr als halbierte von knapp 2,9 Milliarden US-Dollar in 2025 auf nun rund 1,31 Milliarden US-Dollar – eine Folge des Bitcoin-Crashs und den hierfür nötigen bilanziellen Anpassungen.

Weiteres Wachstum erwartet, massiver Stellenabbau geplant

Für das kommende Geschäftsjahr legte Block eine starke Guidance vor. Das Unternehmen rechnet mit einem Bruttoertrag von 12,2 Milliarden US-Dollar, was einem geschätzten Anstieg von 18 Prozent entspricht. Daraus soll ein operativer Gewinn in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar (+26 Prozent) erzielt werden. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird vom Management auf 3,66 US-Dollar beziffert.

Zum Anstieg der Profitabilität soll ein massiver Stellenabbau beigetragen. Dorsey und Block kündigten an, dass die Belegschaft von derzeit rund 10.000 Mitarbeitenden auf zukünftig 6.000 verschlankt werden soll. Damit erhalten 40 Prozent der Beschäftigten den Laufpass.

KI-Tools sollen den verbleibenden Mitarbeitenden zu mehr Produktivität und Effizienz verhelfen: "Die Kernthese ist einfach. KI-Werkzeuge haben verändert, was es bedeutet ein Unternehmen aufzubauen und zu führen. Wir beobachten das bereits intern. Ein signifikant kleineres Team kann Dinge mehr und besser tun mit den Werkzeugen, die wir schaffen", so Dorsey im Brief an die Investoren.

Begeisterung in der US-Nachbörse, Aktie legt fast ein Viertel zu

In der US-Nachbörse reagierten Anlegerinnen und Anleger begeistert über die starke Unternehmensprognose für 2026 – der Kontrast gegenüber Mitbewerber PayPal könnte kaum größer sein. Auch die geplante Verkleinerung des Personalbestands traf den Geschmack der Investoren. Zuletzt reagierten Aktien auf geplanten Stellenabbau immer wieder positiv, so zum Beispiel auch bei Amazon, das mithilfe von KI-Tools ebenfalls deutlich produktiver zu werden plant.

Die Aktie legte aus dem Stand zweistellig zu und konnte ihr Plus unter beachtlichen Handelsumsätzen bis zum Ende der Nachbörse auf 23,5 Prozent ausbauen. Mit einem Schlusskurs von 67,36 US-Dollar wurde der höchste Stand seit Ende Januar erzielt, nachdem die Aktie zuletzt in den Sog von PayPal und Bitcoin gezogen wurde.

Behalten die nachbörslich gewährten Kursgewinne am Freitag ihre Gültigkeit, verbessert sich die charttechnische Ausgangslage der Aktie deutlich. Der Sprung über die bei 61,50 US-Dollar liegende 50-Tage-Linie bedeutet ein erstes prozyklisches Kaufsignal, während die 200-Tage-Linie bei 68,04 US-Dollar attackiert werden könnte.

Fazit: Starker Kontrast zu den Mitbewerbern

Der Zahlungsdienstleister Block will konsequent auf KI-Tools setzen und seine Profitabilität mit einem massiven Stellenabbau deutlich steigern. Das kommt am Markt ebenso gut an, wie der starke Geschäftsausblick sowohl auf das kommende Quartal als auch das kommende Geschäftsjahr. Der zeigt, dass es Block mithilfe von Square offenbar deutlich besser als PayPal und Fiserv gelingt, den Markt im Abrechnungsgeschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen zu durchdringen.

Nach dem nachbörslichen Kursanstieg ist Block auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung mit einem KGVe von 18,4 bewertet. Das ist im Verhältnis zu den mit Problemen kämpfenden Mitbewerbern PayPal und Fiserv nicht günstig, liegt aber deutlich unter dem 5-Jahres-Mittel von fast 60 und wird außerdem durch das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von unter 1 relativiert, was in der Fundamentalanalyse als günstig gilt. Die Erholungsrallye der Aktie hat damit noch Luft nach oben.

Ob sich die KI-Strategie mittel- und langfristig auszahlt, wird sich dagegen erst noch zeigen müssen. Block wäre nicht das erste Unternehmen, das entlassene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder einstellt, nachdem sich KI-Tools als doch nicht so wirkungsvoll wie erhofft entpuppt haben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion