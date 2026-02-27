    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    Delivery Hero verdient nach gutem Schlussquartal deutlich mehr

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat 2025 nach einem guten vierten Quartal deutlich mehr verdient. So stieg das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf über 900 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen in Berlin mitteilte. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Im Vorjahr wurden hier 692,5 Millionen Euro verbucht.

    Der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) erhöhte sich von rund 48,8 auf knapp 49,2 Milliarden Euro. Der um Gutscheine bereinigte Gesamtumsatz aller Segmente kletterte von 12,8 auf 14,8 Milliarden Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern jedoch ein wenig mehr erwartet. Der freie Barmittelfluss übertraf 200 Millionen Euro.

    Den Ausblick auf 2026 will das Management mit Vorlage des Geschäftsberichts Ende März vorstellen./err/jha/

