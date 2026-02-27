Delivery Hero verdient nach gutem Schlussquartal deutlich mehr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat 2025 nach einem guten vierten Quartal deutlich mehr verdient. So stieg das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf über 900 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen in Berlin mitteilte. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Im Vorjahr wurden hier 692,5 Millionen Euro verbucht.
Der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) erhöhte sich von rund 48,8 auf knapp 49,2 Milliarden Euro. Der um Gutscheine bereinigte Gesamtumsatz aller Segmente kletterte von 12,8 auf 14,8 Milliarden Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern jedoch ein wenig mehr erwartet. Der freie Barmittelfluss übertraf 200 Millionen Euro.
Den Ausblick auf 2026 will das Management mit Vorlage des Geschäftsberichts Ende März vorstellen./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 31.490 auf Ariva Indikation (27. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +2,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,09 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +2,44 %/+90,24 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
( von 32€ auf unter 17€ )
Es ist doch immer das gleiche Spiel, dass die Emittenten von Derivaten die einzelnen Zertifikate zu den Stichtagen abräumen. Nimm mal Bonuszertifikate, die mit Aufgeld verkloppt werden vom Emittenten; dann befördert man die Aktien nach unten, z.B. über pessimistische Vk-Empfehlungen, z.B. DZ Bank für Hello Fresh, bringt über Freunde Short-Seller in die Aktien und räumt die Barrieren ab und kann dann günstig die Aktien liefern.