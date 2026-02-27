    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    Swiss Re erzielt im Waldbrandjahr Rekordgewinn - Preise sinken deutlich

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Auch der Rückversicherer Swiss Re hat ausgerechnet im Jahr der Waldbrände von Los Angeles so viel verdient wie nie zuvor. Mit rund 4,8 Milliarden US-Dollar (4,0 Mrd Euro) lag der Überschuss fast anderthalb Mal so hoch wie im Vorjahr. Zugleich übertraf die Swiss Re ihr eigenes Gewinnziel und die Erwartungen von Analysten. Jetzt will sie die Dividende erhöhen und weitere Aktien zurückkaufen. Allerdings musste die Swiss Re zum Jahreswechsel noch stärkere Preisrückgänge hinnehmen als ihre Konkurrentinnen Munich Re und Hannover Rück .

    Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken seien die Preise bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft mit Erstversicherern zum 1. Januar um 4,3 Prozent gesunken, teilte der Schweizer Konzern am Freitag in Zürich mit. Die Munich Re hatte am Donnerstag einen bereinigten Preisrückgang um 2,5 Prozent gemeldet; bei der Hannover Rück sanken die Preise um 3,2 Prozent. Unterdessen hielt die Swiss Re ihr erneuertes Prämienvolumen stabil.

    Während die beiden großen deutschen Rückversicherer für 2026 einen weiteren Gewinnanstieg planen, geht die Swiss Re von einem Rückgang auf 4,5 Milliarden Dollar aus. Dieses Ziel hatte Konzernchef Andreas Berger bereits im Dezember ausgegeben. Für 2025 hatte er da noch 4,4 Milliarden Dollar Gewinn in Aussicht gestellt.

    Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr eine Dividende von acht Dollar je Aktie erhalten, eine Steigerung um neun Prozent. Außerdem will die Swiss Re für bis zu 1,5 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen./stw/men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 254,8 auf Tradegate (27. Februar 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 72,27 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 603,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 574,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +3,87 %/+18,53 % bedeutet.




