BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 58 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Ein neues Jahr, und wieder ein konservativer Ausblick", schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Die Aktien der Bad Homburger blieben für ihn ein Kerninvestment - sie seien günstig für ihr attraktives Wachstums- und Gewinnpotenzial./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 51,12EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 58
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
