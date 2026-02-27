    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    BARCLAYS stuft Kion auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 72 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kurseinbruch sei eine völlige Überreaktion auf einen konservativen Ausblick des Spezialisten für Warenlagerlogistik, schrieb Timothy Lee am Donnerstagabend. Er sieht nun eine gute Kaufchance./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 56,95EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Timothy Lee
    Analysiertes Unternehmen: Kion
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 72
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



