BARCLAYS stuft AIXTRON auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Bereich Optoelektronik laufe es gut für den Chipausrüster, im Bereich der Produktionsanlagen für Siliziumkarbid (SiC) schlecht, schrieb Rohan Bahl am Donnerstagabend im Nachgang der Zahlen. Er wartet nun auf den Schub bei Galliumnitrid (GaN) durch den KI-Energiebedarf./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 25,58EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Rohan Bahl

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



