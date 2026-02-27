BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 47,50 auf 46,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstum der Behandlungszahlen bleibe wässrig, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts des Dialysekonzerns./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 39,45EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46,50
Kursziel alt: 47,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
