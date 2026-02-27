Importpreise zu Jahresbeginn weiter rückläufig

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise sind im Januar 2026 um 2,3 Prozent niedriger als im Januar 2025 gewesen.



Im Dezember 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls bei -2,3 Prozent gelegen, im November 2025 bei -1,9 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, stiegen die Einfuhrpreise im Januar 2026 gegenüber dem Vormonat Dezember 2025 um 1,1 Prozent. Dies war der stärkste Anstieg gegenüber dem Vormonat seit Januar 2025 (ebenfalls +1,1 Prozent gegenüber Dezember 2024).



Die Exportpreise waren im Januar 2026 um 0,2 Prozent höher als im Januar 2025. Im Dezember 2025 hatten sich die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat nicht verändert (0,0 Prozent), im November 2025 hatten die Preise 0,3 Prozent über denen von November 2024 gelegen. Gegenüber Dezember 2025 stiegen die Ausfuhrpreise um 0,9 Prozent. Dies war der stärkste Anstieg gegenüber dem Vormonat seit August 2022 (+1,6 Prozent gegenüber Juli 2022).









Alle Energieträger waren im Januar 2026 günstiger als im Januar 2025: rohes Erdöl um 24,5 Prozent,



Ohne Berücksichtigung der Energiepreise fielen die Importpreise im Januar 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,1 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie um 1,0 Prozent. Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex 1,1 Prozent unter dem Stand von Januar 2025 und 1,2 Prozent über dem Stand von Dezember 2025.



Importierte landwirtschaftliche Güter waren im Januar 2026 um 6,5 Prozent billiger als im Vorjahresmonat (+1,0 Prozent gegenüber Dezember 2025). Die Preise für Rohkakao lagen 46,4 Prozent unter denen von Januar 2025 und 12,5 Prozent unter denen von Dezember 2025. Lebende Schweine waren 26,5 Prozent günstiger als im Januar 2025 (-6,1 Prozent gegenüber Dezember 2025). Für importiertes Getreide wurde ebenfalls weniger bezahlt als im Vorjahresmonat (-8,2 Prozent gegenüber Januar 2025, -0,3 Prozent gegenüber Dezember 2025).



