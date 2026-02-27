BARCLAYS stuft ENI auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 20,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht die Italiener "positioniert für Outperformance", wie sie am Donnerstagabend im Nachgang starker Geschäftszahlen schrieb./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 19,38EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



