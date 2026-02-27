Einfuhrpreise sinken weniger als erwartet - Energie günstiger

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind zu Beginn des Jahres weiter gesunken. Im Januar fielen die Einfuhrpreise im Jahresvergleich um 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Damit hat sich die Jahresrate im Vergleich zum Vormonat nicht verändert. Experten hatten im Schnitt mit einem noch stärkeren Rückgang um 2,8 Prozent gerechnet.

Im Vergleich zum Vormonat legten die Einfuhrpreise im Januar hingegen zu, und zwar um 1,1 Prozent und damit stärker als von Analysten prognostiziert.