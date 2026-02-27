    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT
    HYPOPORT: Starkes Wachstum 2025 & positive Prognose 2026

    Trotz herausforderndem Umfeld legt der Konzern 2025 bei Umsatz und Ergebnis deutlich zu – vor allem dank eines starken Geschäfts in der privaten Immobilienfinanzierung.

    Foto: Hypoport SE
    • Vorläufige Konzernkennzahlen 2025: Umsatz ca. 603 Mio. € (2024: 561 Mio. €), Rohertrag ca. 266 Mio. € (2024: 241 Mio. €), EBIT ca. 33 Mio. € (2024: 18 Mio. €)
    • Segment Real Estate & Mortgage Platforms 2025: Umsatz ca. 460 Mio. €, Rohertrag ca. 160 Mio. €, EBIT ca. 42 Mio. € (2024: 29 Mio. €)
    • Segment Financing Platforms 2025: Umsatz ca. 80 Mio. €, Rohertrag ca. 70 Mio. €, EBIT ca. 7 Mio. € (konstant zu 2024)
    • Segment Insurance Platforms 2025: Umsatz ca. 63 Mio. € (2024: 67 Mio. €), Rohertrag ca. 33 Mio. € (konstant), EBIT ca. 0 Mio. € (2024: 2 Mio. €)
    • Hauptursache für Umsatz‑ und Ertragsanstieg 2025: deutlich verbesserte Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung (Real Estate & Mortgage Platforms)
    • Prognose 2026 und Formalia: Erwarteter Rohertrag ≥ 280 Mio. € und EBIT zwischen 40–55 Mio. €; Zahlen sind vorläufig und noch prüfungspflichtig (Wirtschaftsprüfer/Aufsichtsrat); detaillierte Ergebnisse am 16. März 2026, Geschäftsbericht am 30. März 2026

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei HYPOPORT ist am 16.03.2026.

    Der Kurs von HYPOPORT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 90,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,79 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 90,50EUR das entspricht einem Minus von -0,17 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.080,69PKT (+0,06 %).


    HYPOPORT

    +8,80 %
    +8,49 %
    -19,91 %
    -32,08 %
    -59,49 %
    -39,40 %
    -83,98 %
    +41,07 %
    +435,09 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
