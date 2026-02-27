BARCLAYS stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12000 auf 12500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Sanderson hob seine Ergebnisschätzungen am Donnerstagabend um mehr als 5 Prozent an aufgrund des unerwartet hohen Aktienrückkaufvolumens und des Ausblicks der Londoner./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 100EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Michael Sanderson
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 120
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
