BARCLAYS stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12000 auf 12500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Sanderson hob seine Ergebnisschätzungen am Donnerstagabend um mehr als 5 Prozent an aufgrund des unerwartet hohen Aktienrückkaufvolumens und des Ausblicks der Londoner./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 100EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Michael Sanderson

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 120

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

