    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    PC-Hersteller berichtet

    1085 Aufrufe 1085 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dell: Rekordgewinne, Rekord-Cashflow & Top-Wachstumsprognose

    Rekord für Dell: Das Unternehmen gab an, dass es für das Geschäftsjahr 2027 mit einer Verdopplung des Umsatzes aus seinem Kerngeschäft mit KI-optimierten Servern rechnet.

    Für Sie zusammengefasst
    PC-Hersteller berichtet - Dell: Rekordgewinne, Rekord-Cashflow & Top-Wachstumsprognose
    Foto: Monika Skolimowska - dpa

    Außerdem will Dell mehr Geld an die Aktionäre zurückzuzahlen. Der PC-Hersteller kündigte eine Erhöhung der Bardividende um 20 Prozent an und zusätzliche 10 Milliarden US-Dollar für sein Aktienrückkaufprogramm. Die Anteilsscheine von Dell zogen nach der Nachricht um rund 10 Prozent an.

    Am Donnerstag meldete das Unternehmen einen Rekordumsatz für das Gesamtjahr von 113,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dell Technologies!
    Short
    126,63€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 9,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    113,50€
    Basispreis
    1,99
    Ask
    × 8,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zudem berichtete Dell einen Rekordgewinn je Aktie (verwässert) für das Gesamtjahr von 8,68 US-Dollar, das bedeutet ein Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 geht von starkem Wachstum aus: Der Server-Hersteller geht von einem Wachstum des Geschäfts von rund 23 Prozent (Mittelwert) für das kommende Jahr aus, mit konkret einem Wachstum des verwässerten Gewinns je Aktie von 33 Prozent (Mittelwert) und Wachstum des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie (Non-GAAP) von 25 Prozent (Mittelwert).

    Zudem teilte das Unternemen einen Rekord-Cashflow aus operativer Tätigkeit im Gesamtjahr von 11,2 Milliarden US-Dollar mit.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Es wird erwartet, dass große Technologiekonzerne wie Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta in diesem Jahr mindestens 630 Milliarden US-Dollar für den Aufbau von KI-Infrastruktur ausgeben.  Server- und Rechenzentrumsausrüstung von Anbietern wie Dell und dem Konkurrenten Super Micro Computer dürfte die Nachfrage nachhaltig ankurbeln.

    Dell rechnet damit, dass der Umsatz mit KI-Servern im Geschäftsjahr 2027 um 103 Prozent auf rund 50 Milliarden US-Dollar steigen wird.

    Das Unternehmen gab an, mehr als 4.000 Kunden im Bereich KI-Server zu haben, darunter Elon Musks KI-Startup xAI und CoreWeave.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 121,55$, was eine Steigerung von +0,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    PC-Hersteller berichtet Dell: Rekordgewinne, Rekord-Cashflow & Top-Wachstumsprognose Rekord für Dell: Das Unternehmen gab an, dass es für das Geschäftsjahr 2027 mit einer Verdopplung des Umsatzes aus seinem Kerngeschäft mit KI-optimierten Servern rechnet.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     