Dell: Rekordgewinne, Rekord-Cashflow & Top-Wachstumsprognose
Rekord für Dell: Das Unternehmen gab an, dass es für das Geschäftsjahr 2027 mit einer Verdopplung des Umsatzes aus seinem Kerngeschäft mit KI-optimierten Servern rechnet.
- Rechnet 2027: KI-Server-Umsatz +103% 50 Mrd US
- Erhöht Dividende 20% und $10Mrd Aktienrückkauf
- Rekordumsatz 113,5Mrd, EPS +36%, OpCF 11,2Mrd.
Außerdem will Dell mehr Geld an die Aktionäre zurückzuzahlen. Der PC-Hersteller kündigte eine Erhöhung der Bardividende um 20 Prozent an und zusätzliche 10 Milliarden US-Dollar für sein Aktienrückkaufprogramm. Die Anteilsscheine von Dell zogen nach der Nachricht um rund 10 Prozent an.
Am Donnerstag meldete das Unternehmen einen Rekordumsatz für das Gesamtjahr von 113,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Zudem berichtete Dell einen Rekordgewinn je Aktie (verwässert) für das Gesamtjahr von 8,68 US-Dollar, das bedeutet ein Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 geht von starkem Wachstum aus: Der Server-Hersteller geht von einem Wachstum des Geschäfts von rund 23 Prozent (Mittelwert) für das kommende Jahr aus, mit konkret einem Wachstum des verwässerten Gewinns je Aktie von 33 Prozent (Mittelwert) und Wachstum des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie (Non-GAAP) von 25 Prozent (Mittelwert).
Zudem teilte das Unternemen einen Rekord-Cashflow aus operativer Tätigkeit im Gesamtjahr von 11,2 Milliarden US-Dollar mit.
Es wird erwartet, dass große Technologiekonzerne wie Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta in diesem Jahr mindestens 630 Milliarden US-Dollar für den Aufbau von KI-Infrastruktur ausgeben. Server- und Rechenzentrumsausrüstung von Anbietern wie Dell und dem Konkurrenten Super Micro Computer dürfte die Nachfrage nachhaltig ankurbeln.
Dell rechnet damit, dass der Umsatz mit KI-Servern im Geschäftsjahr 2027 um 103 Prozent auf rund 50 Milliarden US-Dollar steigen wird.
Das Unternehmen gab an, mehr als 4.000 Kunden im Bereich KI-Server zu haben, darunter Elon Musks KI-Startup xAI und CoreWeave.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion