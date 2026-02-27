BASF Aktie heute im Minus (47,99€) - 27.02.2026

Die BASF Aktie ist bisher um -3,34 % auf 47,99€ gefallen. Das sind -1,66 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,41 %, geht es heute bei der BASF Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

BASF ist ein führendes Chemieunternehmen mit einem breiten Produktportfolio und einer starken globalen Präsenz. Es konkurriert mit großen Namen wie Dow und Bayer und hebt sich durch innovative Forschung und effiziente Produktionssysteme ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BASF-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,51 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,29 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BASF um +9,90 % gewonnen.

BASF Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,44 % 1 Monat +5,29 % 3 Monate +9,51 % 1 Jahr -1,11 %

Informationen zur BASF Aktie

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,73 Mrd. € wert.

Der weltgrößte Chemiekonzern kämpft mit Überkapazitäten und schwacher Nachfrage. Während der Nettogewinn steigt, stagniert das operative Geschäft. CEO Markus Kamieth verschärft den Sparkurs und bereitet den nächsten Paukenschlag vor.

Für den Dax zeichnet sich am Freitag ein recht stabiler Handelsauftakt ab. Damit dürfte der deutsche Leitindex seine Gewinne vom Vortag behaupten und deutlich über der 25.000-Punkte-Marke bleiben. Diese Marke hatte er im frühen Wochenverlauf noch …

Der DAX wird zum Start in den letzten Handelstag des Monats bei 25 290 Punkten gesehen.

So schlagen sich die Wettbewerber von BASF

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %. Arkema notiert im Minus, mit -0,32 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,14 %. Covestro verliert -0,40 % Dow notiert im Minus, mit -2,76 %.

BASF Aktie jetzt kaufen?

Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.