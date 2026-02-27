    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Nach Abnahme von Ölexporten

    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kasachstans Ölkrise: Ölproduktion läuft fast wieder auf Hochtouren

    Das kasachische Tengiz-Ölfeld kämpft nach Störungen mit Exportrückgängen, hat aber nach Aussage von Kasachstans Energieminister wieder fast die volle Kapazität erreicht.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach Abnahme von Ölexporten - Kasachstans Ölkrise: Ölproduktion läuft fast wieder auf Hochtouren
    Foto: OpenAI

    Die Ölproduktion auf dem größten Ölfeld in Kasachstan, hat nach einem Stromausfall Ende Januar wieder fast die volle Kapazität erreicht, wie Kasachstans Energieminister Erlan Akkenzhenov am Freitag mitteilte. Zuvor führte ein Produktionsrückgang im von Chevron geführten Ölwerk Tengiz zu einer Abnahme der kasachischen Ölexporte und trieb auch deshalb die globalen Ölpreise in die Höhe, wie Reuters berichtet.

    Kasachstans Energieminister sagte, dass die Ölexporte Kasachstans in diesem Jahr voraussichtlich auf dem Niveau von 2025 liegen werden. Er ergänzte, dass es bei den Exporten des Kaspischen Pipeline-Konsortiums keine Probleme gegeben habe. Mittwoch berichtete Reuters auf Basis von Mitteilungen von zwei Branchenquellen, dass sich die Produktion bei Tengiz aufgrund von Störungen durch schlechtes Wetter und Drohnenalarme am CPC-Schwarzmeer-Hafenterminal in Russland langsamer erhole als geplant.

    Laut Berechnungen liegt die aktuelle Fördermenge in Tengiz 17 Prozent unter der Prognose. Zu den wichtigsten Abnehmern zählen China (über die China-Kasachstan-Ölpipeline), Russland (über das Kaspische Pipeline-Konsortium CPC), USA (über Handelsunternehmen), Europäische Union (über CPC-Exportweg und andere Pipelines). Bereits in der Vergangenheit führten Stürme und und unvorhersehbare klimatische Bedingungen in der Region zu Problemen im Tengiz-Ölfeld.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X
    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach Abnahme von Ölexporten Kasachstans Ölkrise: Ölproduktion läuft fast wieder auf Hochtouren Das kasachische Tengiz-Ölfeld kämpft nach Störungen mit Exportrückgängen, hat aber nach Aussage von Kasachstans Energieminister wieder fast die volle Kapazität erreicht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     