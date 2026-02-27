Kasachstans Ölkrise: Ölproduktion läuft fast wieder auf Hochtouren

Die Ölproduktion auf dem größten Ölfeld in Kasachstan, hat nach einem Stromausfall Ende Januar wieder fast die volle Kapazität erreicht, wie Kasachstans Energieminister Erlan Akkenzhenov am Freitag mitteilte. Zuvor führte ein Produktionsrückgang im von Chevron geführten Ölwerk Tengiz zu einer Abnahme der kasachischen Ölexporte und trieb auch deshalb die globalen Ölpreise in die Höhe, wie Reuters berichtet.

Kasachstans Energieminister sagte, dass die Ölexporte Kasachstans in diesem Jahr voraussichtlich auf dem Niveau von 2025 liegen werden. Er ergänzte, dass es bei den Exporten des Kaspischen Pipeline-Konsortiums keine Probleme gegeben habe. Mittwoch berichtete Reuters auf Basis von Mitteilungen von zwei Branchenquellen, dass sich die Produktion bei Tengiz aufgrund von Störungen durch schlechtes Wetter und Drohnenalarme am CPC-Schwarzmeer-Hafenterminal in Russland langsamer erhole als geplant.

Laut Berechnungen liegt die aktuelle Fördermenge in Tengiz 17 Prozent unter der Prognose. Zu den wichtigsten Abnehmern zählen China (über die China-Kasachstan-Ölpipeline), Russland (über das Kaspische Pipeline-Konsortium CPC), USA (über Handelsunternehmen), Europäische Union (über CPC-Exportweg und andere Pipelines). Bereits in der Vergangenheit führten Stürme und und unvorhersehbare klimatische Bedingungen in der Region zu Problemen im Tengiz-Ölfeld.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion