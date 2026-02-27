HYPOPORT Aktie weiter aufwärts - 27.02.2026

Mit einer Performance von +7,02 % konnte die HYPOPORT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,96 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HYPOPORT Aktie. Nach einem Plus von +0,96 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 90,00€, mit einem Plus von +7,02 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

Der Kurs der HYPOPORT Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -32,08 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HYPOPORT auf -33,78 %.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,49 % 1 Monat -19,91 % 3 Monate -32,08 % 1 Jahr -59,49 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 618,49 Mio. € wert.

Hypoport SE is gearing up for robust growth, forecasting sharp gains in profit and earnings as its core mortgage platforms drive momentum into 2025 and beyond.

Trotz herausforderndem Umfeld legt der Konzern 2025 bei Umsatz und Ergebnis deutlich zu – vor allem dank eines starken Geschäfts in der privaten Immobilienfinanzierung.

EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Key word(s): Results / Full year/Forecast / Full year Hypoport SE: Gross profit growth and significant increase in EBIT in financial year 2025 // publication of forecast for 2026 27-Feb-2026 / 08:39 CET/CEST Disclosure of …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Scout24, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %.

HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.