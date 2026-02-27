    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT

    Besonders beachtet!

    225 Aufrufe 225 0 Kommentare 0 Kommentare

    HYPOPORT Aktie weiter aufwärts - 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die HYPOPORT Aktie bisher um +7,02 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HYPOPORT Aktie.

    Besonders beachtet! - HYPOPORT Aktie weiter aufwärts - 27.02.2026
    Foto: Hypoport SE

    HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

    HYPOPORT Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.02.2026

    Mit einer Performance von +7,02 % konnte die HYPOPORT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,96 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HYPOPORT Aktie. Nach einem Plus von +0,96 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 90,00, mit einem Plus von +7,02 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hypoport!
    Short
    91,78€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 11,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    74,10€
    Basispreis
    1,78
    Ask
    × 8,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der HYPOPORT Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -32,08 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HYPOPORT auf -33,78 %.

    HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,49 %
    1 Monat -19,91 %
    3 Monate -32,08 %
    1 Jahr -59,49 %

    Informationen zur HYPOPORT Aktie

    Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 618,49 Mio. € wert.

    HYPOPORT Soars in 2025 with Record Profit & Bright 2026 Outlook


    Hypoport SE is gearing up for robust growth, forecasting sharp gains in profit and earnings as its core mortgage platforms drive momentum into 2025 and beyond.

    HYPOPORT: Starkes Wachstum 2025 & positive Prognose 2026


    Trotz herausforderndem Umfeld legt der Konzern 2025 bei Umsatz und Ergebnis deutlich zu – vor allem dank eines starken Geschäfts in der privaten Immobilienfinanzierung.

    Hypoport SE: Gross profit growth and significant increase in EBIT in financial year 2025 // publication of forecast for 2026


    EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Key word(s): Results / Full year/Forecast / Full year Hypoport SE: Gross profit growth and significant increase in EBIT in financial year 2025 // publication of forecast for 2026 27-Feb-2026 / 08:39 CET/CEST Disclosure of …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Scout24, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %.

    HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HYPOPORT

    +9,51 %
    +8,49 %
    -19,91 %
    -32,08 %
    -59,49 %
    -39,40 %
    -83,98 %
    +41,07 %
    +438,60 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! HYPOPORT Aktie weiter aufwärts - 27.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die HYPOPORT Aktie bisher um +7,02 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HYPOPORT Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     