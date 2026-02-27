British-Airways-Mutter IAG verdient mehr als je zuvor
- Operativer Gewinn +13% auf ca. 5 Mrd Euro netto
- Passagiere 121,6 Mio, -0,4% zum Vorjahr leicht
- Umsatz +3,5% auf 33,2 Mrd; Treibstoff -7% spart
LONDON (dpa-AFX) - Die British-Airways-Mutter IAG ist im vergangenen Jahr zu neuen Höhen aufgestiegen. Obwohl die Zahl der Fluggäste leicht sank, legte der operative Gewinn vor Sondereffekten dank höherer Erlöse und gesunkener Spritkosten um 13 Prozent auf gut fünf Milliarden Euro zu, wie die International Airlines Group (IAG) am Freitag in London mitteilte. Der Überschuss wuchs sogar um 22 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Konzernchef Luis Gallego sprach von Rekordergebnissen und erwartet für 2026 weitere Steigerungen. Das Flugangebot soll in diesem Jahr um drei Prozent wachsen.
Im abgelaufenen Jahr beförderten die zu IAG gehörenden Airlines British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level knapp 121,6 Millionen Passagiere und damit 0,4 Prozent weniger als 2024. Konzernweit gingen die Fluggastzahlen sowohl auf den wichtigen Nordatlantikstrecken als auch innerhalb Europas zurück. Aufwärts ging es auf den Verbindungen nach Lateinamerika, Asien, Afrika und in den Nahen Osten. Unter den Konzern-Airlines zählte einzig die spanische Iberia weniger Passagiere.
Trotz der mauen Passagierentwicklung stieg der Umsatz des Konzerns um dreieinhalb Prozent auf 33,2 Milliarden Euro. Ein leichter Anstieg der Ticketpreise wurde von einer gesunkenen Sitzauslastung praktisch aufgezehrt. Allerdings sanken die Treibstoffkosten in Summe um fast sieben Prozent auf rund 7,1 Milliarden Euro, was dem Konzern Ausgaben von mehr als einer halben Milliarde Euro ersparte./stw/men/stk
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 5,278 auf Tradegate (27. Februar 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +3,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,53 %.
Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 24,96 Mrd..
International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1262. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2222GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -22,96 %/-3,70 % bedeutet.