British-Airways-Mutter IAG verdient mehr als je zuvor

Trotz der mauen Passagierentwicklung stieg der Umsatz des Konzerns um dreieinhalb Prozent auf 33,2 Milliarden Euro. Ein leichter Anstieg der Ticketpreise wurde von einer gesunkenen Sitzauslastung praktisch aufgezehrt. Allerdings sanken die Treibstoffkosten in Summe um fast sieben Prozent auf rund 7,1 Milliarden Euro, was dem Konzern Ausgaben von mehr als einer halben Milliarde Euro ersparte./stw/men/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 5,278 auf Tradegate (27. Februar 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +3,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,53 %.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 24,96 Mrd..

International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1262. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2222GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -22,96 %/-3,70 % bedeutet.