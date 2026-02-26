Quartalszahlen nicht gut genug!

Der Gewinn des US-amerikanischen Chipherstellers Nvidia übertraf im vergangenen Quartal die Jahreserlöse der meisten Wettbewerber. Aktuell erzielt Nvidia etwa 30 Prozent des gesamten Umsatzes der globalen Halbleiterindustrie. Trotz dieser Größe wächst das Unternehmen mit der Dynamik eines Start-ups: Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Quartalsumsatz um rund 70 Prozent, der Gewinn legte um knapp 50 Prozent zu. Ein dauerhaftes Wachstum in diesem Tempo ist jedoch unwahrscheinlich. Ein drastischer Einbruch, vor dem in letzter Zeit zahlreiche Analysten und Investoren gewarnt haben, ist derzeit auch nicht zu erwarten. Sollte es bei den aktuellen Großkunden zu Budgetkürzungen kommen, wäre dies für die Organisation dennoch verkraftbar, da viele weitere Unternehmen auf Produkte von Nvidia warten.

Der Anfang Januar 2023 gestartete Aufwärtstrend wurde am Montag, dem 27. Januar 2025, durch den sogenannten Deepseek-Moment nachhaltig unterbrochen. Die Entwickler von Deepseek demonstrierten, dass komplexe Berechnungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) auch mit geringerer Hardwareleistung möglich sind. Diese Angst ist mittlerweile mehr als verflogen und die großen US-Technologiefirmen werden bei ihren Bestellungen nur vom Stromangebot für Rechenzentren und der Kapazität des Hardwareproduzenten TSMC limitiert. Als Folge wertete der Nvidia-Kurs vom Tief am 7. April 2025 bis zum Allzeithoch am 29. Oktober 2025 um knapp 118 Prozent auf. Mittlerweile notiert die Aktie rund 11 Prozent unter dem Allzeithoch von 212,19 US-Dollar. Der Aktienkurs hat eine Seitwärtsrange ausgebildet, nachdem durchweg spektakuläre Geschäftszahlen unter den Erwartungen der Marktteilnehmer liegen. Am gestrigen Donnerstag nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen gab der Kurs um bis zu 5,20 Prozent nach. Auch wenn Nvidia die Kunden so schnell nicht ausgehen, könnte die Wachstumsrate schon ob der aktuellen Dimension des Umsatzes zurückgehen. Sollte sich die Schwäche des gestrigen Tages fortsetzen, könnte die Unterstützungszone um das Kursniveau bei 184,48 US-Dollar erneut ins Visier geraten. Für die Bildung eines neuen Aufwärtstrends wären dies auch keine guten Nachrichten.

NVIDIA Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer fallenden Aktie der Nvidia Corporation bis auf 167,03 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN JU2QLH) überproportional mit einem Omega von -2,22 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 42 % und dem Ziel bei 167,03 US-Dollar (22,54 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 26.03.2026 eine Rendite von rund 34 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 203,88 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 29 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,14 zu 1, wenn bei 203,88 US-Dollar (11,91 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse WKN: JU2QLH Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 20,22 – 20,26 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 174,00 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corporation akt. Kurs Basiswert: 185,36 Euro Laufzeit: 15.01.2027 Kursziel: 22,54 Euro Omega: -2,22 Kurschance: + 34 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.