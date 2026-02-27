    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Netflix Aktie - Kurs legt am 27.02.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Netflix Aktie bisher um +9,62 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Netflix Aktie.

    Foto: Netflix

    Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

    Netflix Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.02.2026

    Mit einer Performance von +9,62 % konnte die Netflix Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Netflix Aktie. Nach einem Plus von +2,33 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 78,59, mit einem Plus von +9,62 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der Kurs der Netflix Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,79 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Netflix Aktie damit um +19,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,01 % verloren.

    Netflix Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,45 %
    1 Monat +8,28 %
    3 Monate -14,79 %
    1 Jahr -18,00 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Netflix Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das geplatzte WBD-Übernahmegeschäft, die Break-up-Fee (rund 2,8 Mrd. USD) und das höhere Angebot von Paramount. Nutzer diskutieren starke Kursbewegungen (Rückeroberung von ~80$, Nachkäufe bei ~66€), mögliche Volatilität, Bewertungsfolgen durch Schuldenaufnahme, Short-/Long-Szenarien und Kursziele bis rund 50€.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.

    Zur Netflix Diskussion

    Informationen zur Netflix Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 331,02 Mrd. € wert.

    Gerresheimer, Block (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Netflix-Aktie geht steil – das ist der Grund!


    Netflix wird keine verbesserte Offerte für Warner Bros. Discovery abgeben. Damit geht der Zuschlag an Konkurrent Paramount Skydance. Die Erleichterung ist groß.

    Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 134 Dollar


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst James Heaney sieht den Ausstieg aus dem Übernahmekampf um Warner Bros. positiv, wie er in seiner am Freitag vorliegenden …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. Apple notiert im Minus, mit -0,35 %. Walt Disney notiert im Plus, mit +0,16 %.

    Netflix Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Netflix

    +8,86 %
    +19,60 %
    +8,41 %
    -14,79 %
    -18,00 %
    +157,95 %
    +72,42 %
    +807,41 %
    +4.187,91 %
