    Hypoport will Gewinn 2026 weiter steigern - Aktie legt zu

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport will den Gewinn im Tagesgeschäft 2026 weiter kräftig steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 40 bis 55 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag im Zuge der Veröffentlichung vorläufiger Resultate mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt in etwa in der Mitte der Spanne.

    Im vergangenen Jahr erholte sich der operative Gewinn von 18 Millionen auf rund 33 Millionen Euro und damit etwas deutlicher als von Analysten erwartet. Der Umsatz verbesserte sich von 561 auf 603 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von wieder besseren Geschäften in der privaten Immobilienfinanzierung.

    Die zuletzt sehr schwache Hypoport-Aktie zog zum Handelsstart um gut sieben Prozent an. Damit setzte sich der jüngste Stabilisierungsversuch der Papiere fort, die allein 2026 rund 30 Prozent ihres Wertes verloren haben./mis/jha

    ISIN:DE0005493365WKN:549336

     

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,68 % und einem Kurs von 91,40 auf Tradegate (27. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +9,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 639,11 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +115,75 %/+243,04 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
