Hypoport will Gewinn 2026 weiter steigern - Aktie legt zu
- Hypoport peilt EBIT 40-55 Mio. € für 2026 an..
- Operativer Gewinn stieg auf 33 Mio., Umsatz 603
- Aktie sprang +7%; 2026 bisher rund -30% Wert..
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport will den Gewinn im Tagesgeschäft 2026 weiter kräftig steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 40 bis 55 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag im Zuge der Veröffentlichung vorläufiger Resultate mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt in etwa in der Mitte der Spanne.
Im vergangenen Jahr erholte sich der operative Gewinn von 18 Millionen auf rund 33 Millionen Euro und damit etwas deutlicher als von Analysten erwartet. Der Umsatz verbesserte sich von 561 auf 603 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von wieder besseren Geschäften in der privaten Immobilienfinanzierung.
Die zuletzt sehr schwache Hypoport-Aktie zog zum Handelsstart um gut sieben Prozent an. Damit setzte sich der jüngste Stabilisierungsversuch der Papiere fort, die allein 2026 rund 30 Prozent ihres Wertes verloren haben./mis/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,68 % und einem Kurs von 91,40 auf Tradegate (27. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +9,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,91 %.
Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 639,11 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +115,75 %/+243,04 % bedeutet.
Ich tippe darauf, dass 7a in 7b konvertiert wird, was bedeutet, der Investor kauft um zu verleihen.
Hypoport ist ein typisches Beispiel für Werte, die jahrelang einen großen Hype an der Börse erlebten und dann den ganzen Weg wieder zurückgehen, bis sie in der Versenkung verschwunden sind. Kräftige technische Gegenbewegungen wird es hier noch oft geben, aber langfristig ist hier nichts mehr zu holen.
Die Formulierung „Die Aktien werden zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sowie für sonstige Formen der Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter und Organe der Gesellschaft und des Hypoport-Konzerns zurückgekauft.“ ist vielleicht missverständlich. Hypoport hat 2014 bist 2016 in mehreren Aktienrückkaufprogammen Aktien ebenfalls zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogammen zurückgekauft. In der Praxis werden aber nur einige Tausend Aktien pro Jahr tatsächlich an die Mitarbeiter verteilt. Die Aktien bleiben also für viele Jahre in der Hypoport-Bilanz.