Hypoport will Gewinn 2026 weiter steigern - Aktie legt zu

Die zuletzt sehr schwache Hypoport-Aktie zog zum Handelsstart um gut sieben Prozent an. Damit setzte sich der jüngste Stabilisierungsversuch der Papiere fort, die allein 2026 rund 30 Prozent ihres Wertes verloren haben./mis/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,68 % und einem Kurs von 91,40 auf Tradegate (27. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +9,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,91 %.

Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 639,11 Mio..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +115,75 %/+243,04 % bedeutet.