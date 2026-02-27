Überwiegend Gewinne vor dem Wochenende

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag uneinheitlich entwickelt. Dabei blieben die Veränderungen überschaubar. Sie folgten so der durchwachsenen Entwicklung des US-Marktes.

Japanische Aktien verzeichneten leichte Gewinne. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,16 Prozent höher mit 58.850,27 Punkten. Konjunkturdaten wirkten sich nur bedingt aus. Die Inflation im Großraum Tokio hat sich den dritten Monat in Folge abgeschwächt. Im Februar legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 1,8 Prozent zu. Seit November hat sich die Teuerung abgeschwächt. Die Inflationsrate ist damit unter die von der japanischen Notenbank angepeilten Zielmarke von zwei Prozent gefallen. Analysten hatten allerdings im Schnitt einen Rückgang auf 1,7 Prozent erwartet.