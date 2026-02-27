Adelayde Exploration beauftragt Geologieunternehmen mit der Durchführung eines Arbeitsprogramms auf dem Wolframprojekt Sisson North direkt angrenzend an Northcliff Resources Ltd.

Vancouver, B.C. – 27. Februar 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adelayde“) (ADDY-cse) (SPMTF-usa) (A41AGV-wkn) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma New-Sense Geophysics Ltd. („NSG“) aus Markham (Ontario) mit der Durchführung eines Arbeitsprogramms auf seinem Wolframprojekt Sisson North in New Brunswick beauftragt hat. Das Arbeitsprogramm wird hubschraubergestützte, aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen über dem Projekt beinhalten.

Das Wolframprojekt Sisson North grenzt direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick an. Die Wolframmine Sisson wurde vom kanadischen Premierminister Mark Carney am 13. November als eines der ersten „Projekte zum Aufbau der Nation“(1) ausgewählt. Northcliff Resources Ltd. meldete außerdem am 7. August 2025, dass es vom US-Verteidigungsministerium und von der kanadischen Regierung eine Finanzierung in Höhe von insgesamt rund 29 Millionen CAD erhalten hat, um sein Projekt voranzutreiben. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

James Nelson, President von Adelayde, sagte: „Das Unternehmen ist finanziell gut aufgestellt und freut sich, ein Geologenteam mit Erfahrung in New Brunswick unter Vertrag zu nehmen, um die Arbeiten auf dem Wolframprojekt Sisson North aufzunehmen. Kritische Mineralien, insbesondere Wolfram, stehen seit einigen Jahren verstärkt im Fokus, da Regierungen und die Industrie versuchen, inländische Lieferketten zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Quellen zu verringern. Kritische Mineralien gewinnen immer mehr an Bedeutung, da die Lieferketten nach wie vor stark konzentriert sind und die Nachfrage in den Bereichen Verteidigung, Energie und Spitzentechnologie weiter steigt. In diesem Umfeld und in Anbetracht des zunehmenden Wolframpreises(2) rücken die inländische Exploration und Erschließung zunehmend in den Fokus.“ James Nelson fügte hinzu: „Darüber hinaus haben sich die Lithiumpreise laut tradingeconomics.com seit Juni 2025 nahezu verdreifacht und das Unternehmen ist vor Kurzem eine Joint-Venture-Vereinbarung eingegangen, um die tiefsten Abschnitte des einzigen in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in Nordamerika im Clayton Valley (Nevada) zu erkunden. Das Projekt des Unternehmens liegt direkt neben und ist vollständig umschlossen vom Grundbesitz von SLB (vormals Schlumberger). Wir sehen einem sehr aktiven Start in das Jahr 2026 entgegen, denn das Unternehmen ist ausreichend finanziert, um mehrere geplante Explorations- und Arbeitsprogramme durchzuführen, woraus sich zahlreiche Chancen für einen Explorationserfolg ergeben.“